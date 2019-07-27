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Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu.

Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:00
Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Kızılçukur Mahallesi'ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. 

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.  

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  

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