Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
sisli
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107065
ALTIN
270.843
DOLAR
5.7266
STERLIN
7.4282
EURO
6.3447
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!
Ak Parti'den Flaş EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Açıklaması!
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

19 Kasım 2019 Salı 06:57
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Saat 16.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi'nde Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu 84 yaşındaki babası Eraslan Altıntaş ve 80 yaşındaki annesi Gülşen Altıntaş'ın evine gitti.

Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ZehirlenmeKarbonmonoksitManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü!
Canan Kaftancıoğlu, saldırıya uğrayan kadınlarla görüştü!
EGM: 10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapıldı
EGM: 10 ayda 147 bin 379 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan işlem yapıldı
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim