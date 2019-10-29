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Mandalinaları beğenmeyip pazarcıları vuran polis tahliye oldu!

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada, pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu, tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol, tahliye edildi.

Mandalinaları beğenmeyip pazarcıları vuran polis tahliye oldu!

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada, pazarcılar Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu, tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol, tahliye edildi.

29 Ekim 2019 Salı 10:43
Mandalinaları beğenmeyip pazarcıları vuran polis tahliye oldu!

DHA’nın aktardığı habere göre olay, Yıldırım ilçesine bağlı Gökdere'deki pazar yerinde, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Gürkan Erol, Ömer Dönmez’e ait pazar tezgahından mandalina aldı. Bir süre mandalinaları inceledikten sonra da "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi.

Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu, "Beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var onlardan al" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürkan Erol, ruhsatlı tabancasını çekip, Ömer Dönmez‘i karnı ve ayağından, Nuri Mutlu’yu da ayaklarından vurdu.

Pazarda devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri, elindeki silahla, "Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım, hepinizi vururum” diyen Erol'u sakinleştirip, gözaltına aldı. Bursa Adliyesi’ne sevk edilen emekli polis, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan ömür boyu, ‘kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak’ suçundan da 3 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan 2 çocuk babası Gürkan Erol'un yargılanmasına devam edildi.

‘Pişmanim, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum’

Erol, daha önce verdiği “Balık almıştım. Mandalinadan almak istediğimi pazarcıya söyledim. 'Ön taraftaki mandalinalardan verir misin?' dedim. 'Veremem' deyince, tezgahtan ayrıldım. Bu sırada 'niye sırıtıyorsun' dedi, küfür etti. 'Neden küfür ediyorsun, emekli polisim' dedim. 'Belindeki silahına mı güveniyorsun? 20 kişiyi toplar, seni Gökdere’ye atarız' diyerek, tezgahın üzerinden yanıma atladı. Üzerime doğru geldi. Sopayla kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime yürüdü. Silahımı çıkarıp, havaya doğru ateş etmek isterken, elimden tuttu, silah patladı. Ömer, vurulunca yere düştü. Nuri, montumun kolundan tuttu. 'Panik atağım var' dedim. Üzerime geldi, aldığım darbeler sonucunda ona da ateş etmişim. Tabancam doluydu sadece 5 tanesini kullandım. Pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum" yönündeki savunmasını tekrarladı.

Ömer Dönmez ile Nuri Mutlu ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesi ile sanığın yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunmasından dolayı tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.10.2019 10:44
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mandalinaları beğenmeyip pazarcıları vuran polis tahliye oldu
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