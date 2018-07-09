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Maliye Bakanlığı Vergi Borcu Olanları Açıklayacak

Maliye Bakanlığı tarafından, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

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Maliye Bakanlığı Vergi Borcu Olanları Açıklayacak

Maliye Bakanlığı tarafından, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
Maliye Bakanlığı Vergi Borcu Olanları Açıklayacak

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğe göre, Bakanlık, bu sene açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerine asmak suretiyle, 24 Eylül ile 9 Ekim 2018 tarihleri arasında ise GİB resmi sitesinden yapacak.

Açıklama çerçevesine, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu oalnlar ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

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