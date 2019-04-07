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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

07 Nisan 2019 Pazar 21:58
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 20.47'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3, merkez üssünü isi Hekimhan ilçesine bağlı Yağca köyü olarak açıkladı.

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