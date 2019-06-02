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Mal varlığını kime bırakacak?

Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bırakacağı ortaya çıktı.

Mal varlığını kime bırakacak?

Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bırakacağı ortaya çıktı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:14
Mal varlığını kime bırakacak?

Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Fatma Girik, mirasını kardeşi Müyesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı’ya bırakacak. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği. Girik’in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu’ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

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