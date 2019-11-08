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Makatına kompresör ile hava bastılar, hastanelik oldu: 'Şakayı eşek şakasına çevirdiler'

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 17 yaşındaki Hikmet Y. şakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör ile hava basılması nedeniyle hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gören Hikmet Y., ameliyattan 20 gün sonra taburcu edilirken şikayetçi olduğu 2 arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Makatına kompresör ile hava bastılar, hastanelik oldu: 'Şakayı eşek şakasına çevirdiler'

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 17 yaşındaki Hikmet Y. şakalaştığı 2 arkadaşı tarafından makatına kompresör ile hava basılması nedeniyle hastanelik oldu. İç organlarından bazıları zarar gören Hikmet Y., ameliyattan 20 gün sonra taburcu edilirken şikayetçi olduğu 2 arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

08 Kasım 2019 Cuma 15:41
Makatına kompresör ile hava bastılar, hastanelik oldu: 'Şakayı eşek şakasına çevirdiler'

Manisa'da lise öğrencisi Hikmet Y., 7 Ekim'de okul çıkışı, staj yaptığı Selendi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Yolda lastiği patlayan Hikmet Y., tamir ettirmek için yakındaki arkadaşı E.K.'nin (16) babasına ait lastik tamircisine gitti. Hikmet Y., burada babasının yanında çalışan arkadaşı E.K. ile lastiği tamir edip, bir yandan da sohbet ederken yanlarına ortak arkadaşları N.K. (16) de geldi.

3 arkadaş, bir süre sonra birbirleri ile şakalaşıp, güreşmeye başladı. Güreşirken Hikmet Y.'nin üzeri toz oldu. E.K., kompresör ile hava tutarak Hikmet Y.'nin üzerindeki tozu temizlemek istedi. Ancak, basıncın az olması üzerine E.K., kompresörün ucuna basıncı artırmak için 5 santimetrelik bir aparat taktı. Bu sırada iddiaya göre arkadaşları Hikmet Y.'yi bir anda yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Ardından da E.K., Hikmet Y.'nin makatına kompresör ile hava bastı. Vücudu basılan hava nedeniyle şişen ve iç organları zarar gören Hikmet Y., fenalaştı.

Müşteri hastaneye götürdü

Panikleyen arkadaşları acı içinde kıvranan Hikmet Y.'ye yardım etmeye çalışırken, bu sırada dükkana bir müşteri geldi. Durumu fark eden müşteri Hikmet Y.'yi otomobiline alıp, Selendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahale sonrasında durumu ağır olan Hikmet Y., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Bağırsakları ve bazı iç organları zarar gördüğü belirlenen Hikmet Y., burada yaklaşık 7 saat süren ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından 4 günü yoğun bakımda olmak üzere 20 gün hastanede yatarak tedavi gören Hikmet Y.'nin mesanesi bir torba ile dışarı alınarak, taburcu edildi. Yeşilkula, 3 ay sonra mesanesinin tekrar yerine alınması için bir ameliyat daha geçireceği belirtilip, taburcu edildi. Hikmet Y. ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine E.K. ve N.K. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'Şakayı eşek şakasına çevirdiler'

Arkadaşlarının şakayı abartıp, 'eşek şakası'na çevirdiğini belirten Hikmet Y., "Hastaneye kaldırıldığım sırada, kompresör ile makatıma hava basan arkadaşım E.K., 'İfadende, 'Tost yedim, zehirlendim de. Hava bastığımı söyleyip, benim başımı yakma' dedi. Ama ben kendilerinden şikayetçi oldum. Biri elimi tutarken, diğeri zorla hava bastı. Yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Asker olmak istiyordum, hayallerim yıkıldı. Gençliğimi yaktılar. Ben bunları yaşarken onlar elini kolunu sallayarak dışarda geziyorlar. Onları öyle gördükçe psikolojim daha da bozuluyor" dedi.

'Çocuğumun da benim de hayallerimi yıktılar'

Çocuğunun da kendisinin de hayallerinin yıkıldığını belirten Dudu Y. ise "Bugün benim çocuğuma bunu yapanlar, yarın başkalarının çocuğuna da yapar. Benim yüreğim yandı, başkalarının ki yanmasın. Olayın sorumluları rahatça ortalıkta gezerken, benim çocuğumun hayatı bitti. Gereği neyse yapılması için tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Oğlum artık okuluna gidemiyor, eskisi gibi dışarı çıkıp, gezip, dolaşamıyor" dedi.

Adalet isteyen baba Kamil Y. de "Hayvanların bile hakkı varken benim oğlumun yok mu? Oğlumu bu hale getirenler neden serbest? Neden tutuklanmıyor?" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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