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MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi 11 bin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi 11 bin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:03
MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık 31 Mart seçimleri sonrası İstanbulseçim sonuçları algısı ve 23 Haziran seçimlerine yönelik anket çalışmasını sonuçlandırdı.

15 ila 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da uygulanan ankette, 11 bin kişiyle yüzyüze görüşüldü. Araştırmada 120 saha elemanı, 4 süpervizör, 1 yönetmen çalıştı.

 Ankete göre, 23 Haziran'da kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 2 puan önde görünüyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:40
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mak bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
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