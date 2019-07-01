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'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

Antalya'da, Züleyha A., sabah saatlerinde `Mahmut´ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin Cihan Kiş'e ait olduğu ortaya çıkarken, otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.

'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

Antalya'da, Züleyha A., sabah saatlerinde `Mahmut´ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin Cihan Kiş'e ait olduğu ortaya çıkarken, otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:14
'Mahmut'un otomobili' diye başkasının otomobilini yaktı

Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Kepez ilçesi'nde meydana geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten Züleyha A., pet şişeyle benzin alıp aracın yanına geldi.

DHA'nın haberine göre, Züleyha A. otomobilin üzerine benzini döküp ateşe verdi. Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.

Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

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