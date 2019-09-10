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Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş kararı! Tahliye olacak mı?

Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş kararı! Tahliye olacak mı?

Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebi bir üst mahkemece reddedildi.

10 Eylül 2019 Salı 15:12
Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş kararı! Tahliye olacak mı?

Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.  

İtirazı inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti. 

Bu karar sonucunda Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.09.2019 15:22
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