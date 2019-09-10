Mahkemeden flaş Selahattin Demirtaş kararı! Tahliye olacak mı?

Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 Eylül'de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
İtirazı inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş'ın yeniden tutuklanma talebini reddetti.
Bu karar sonucunda Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.
Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti.
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