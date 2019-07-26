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Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar !

Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İSPARK'a devriyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı.

Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar !

Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan İSPARK'a devriyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 20:20
Mahkemeden Esenler Otogarı için yeni karar !

Mahkeme, Esenler Otogarı otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırdı.

İstanbul Otogarı'nın İSPARK'a devrinin iptali için açılan dava İstanbul 3. İdare Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeksizin reddedildi.

İBB Meclisi’nin eski adı Esenler Otogarı olan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nı İSPARK’a devretmesi yönündeki kararının ardından, 18 Temmuz’da Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye 3 gün içinde otogarı tahliye etmeleri için karar göndermişti. Bunun üzerine dernek ve şirket avukatları, İBB Meclisi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için nöbetçi mahkemeye başvurmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB’ye 7 gün süre vermişti.

İBB'nin belgeleri göndermesinin ardından karar veren mahkeme, İstanbul Otogarı'nın İSPARK'a devrinin iptali için açılan davanın incelenmeden reddedilmesine karar verdi.

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mahkemeden esenler otogarı yeni karar
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