Mahkeme salonundaki Tiktok videosu hakkında açıklama

Mahkeme salonunda üzerinde hakim cübbesi bulunan bir kişinin çektiği görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya platformunda paylaşması tepkilere neden olmuştu.

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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