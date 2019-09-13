Mahkeme, Demirtaş'ın duruşmaya katılma talebini reddetti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.

Sanık avukatı, müvekkilinin daha geniş savunma yapmak için duruşmaya katılma talebinin olduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi talebi reddederek, Demirtaş'ın bir sonraki celseye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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