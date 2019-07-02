madımak katliamında hayatını kaybedenler türkiye nin farklı yerlerinde anıldı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak üzere kente gelen 33 aydının kaldıkları Madımak Otel'inde, 2 otel görevlisi ile birlikte yakılarak katledilmesinin 26. senesinde anma etkinliği yapıldı. Sivas'ta on binlerce kişi, “Sivas’ın hesabını soracağız” sloganlarıyla katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli’nin önüne doğru yürüyerek hayatını kaybedenleri andı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) öncülüğünde yapılan anma etkinliği için on binlerce kişi sabah saatlerinde Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı’na ait cemevi ve PSAKD Sivas Şubesi önünde olmak üzere iki ayrı noktada toplandı.

Anmaya katılanlar arasından Hacı Bektaşi Veli Derneği, Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Divriği Köy Derneği ve Sivas Demokrasi Platformu, Hakların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkevleri, Devrimci Kızılbaşlar Hareketi, Partizan, Emek Partisi (EMEP) gibi siyasi partiler, sivil toplum örgütleri de yer aldı.

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Her iki noktada toplanan kitle ardından buluşma noktası olan Fidanlık Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Kitlenin burada birleşmesinin ardından atılan sloganlarla Madımak Oteli’ne yürünmeye başlandı.

Yaşamını yitirenlerin fotoğrafların taşındığı yürüyüşte yine Hasret Gültekin’in bağlamasını temsilen bağlamalar taşındı. Yürüyüş boyunca “Sivas’ı unutmadık”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Pir sultanlar ölmez direniş büyüyor”, “Sivas’ın hesabı sorulacak” sloganlar atıldı.

Malatya

Evrensel'in haberine göre Malatya’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen anma Paşaköşkü Postanesi önünden başladı. Emeksiz Üst Kavşağı’na yürüyen Malatyalı işçi ve emekçiler, burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş okudu. Dönemin yetkililerinin katliama göz yumduğuna dikkat çeken Ulutaş, “Dönemin belediye başkanı katliam sırasında ‘gazanız mübarek olsun’ diyerek adeta katliamı teşvik etti. Otelin önünde bulunan askerler ise katliamcı güruha herhangi bir müdahalede bulunmadan otelin önünden ayrılarak katliamın yolunu açtı. Birkaç kişilik eylemlere dahi binlerce polisi yığan devlet o gün hiçbir polisi müdahale etmek için katliamın yaşandığı bölgeye göndermedi” dedi.

İstanbul-Sultangazi

İstanbul Sarıgazi’de de Sivas Katliamı'nı anmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte “Türküler susmaz, Pir Sultanlar ölmez”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez” sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha sonra Sarıgazi Cemevinde anma etkinliği düzenlendi.

İzmir-Karşıkaya

İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ise 26 yıl önce Sivas’ta katledilen sanatçı ve aydınları tiyatro sahnesinde andı. Geçtiğimiz sezonun oyunlarından ‘Yanık Zaman Madımak’, katliamın yıl dönümü olan 2 Temmuz’da bir kez daha Karşıyakalılar ile buluşacak.

Adil Bozkurt’un yazdığı, Zekeriya Hocalar’ın yönettiği oyun, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde sahneye taşınacak. Hasan Or ve Ender Bal tarafından da müzik dinletisinin sunulacağı etkinlik, ücretsiz ve herkese açık olacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bundan tam 26 yıl önce gericilerin işlediği insanlık suçunu, yaşanan büyük acıyı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda yitirdiğimiz canları bir kez daha sevgi ve saygıyla anmak için, 2 Temmuz Salı akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde buluşalım” dedi.

Kırklareli

Katliamda yaşamını yitirenler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de anılacak. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, 2 Temmuz günü saat 18.00'de Lüleburgaz Üçgen Park'ta basın açıklaması yapacak. Saat 21.00'de de Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi'nde sinevizyon gösterimi ve șiir dinletisi düzenlenecek.

Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelenler, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.

Pir Sultan Kültür Abdal Derneği öncülüğünde CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve 20 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, dün (1 temmuz) saat 19.30 sıralarında, Madımak olaylarının 26. senesi nedeniyle Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Topluluk adına basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı İlyas Toprak, yaptı. Yaşanan acıların hala tazeliğini koruduğundan bahseden Toprak, "Madımak Oteli hala yanıyor ve dostlarımızın 'yardım edin' çığlıkları hala kulaklarımızda çınlıyor. Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmak amacıyla, bu gerçekle tam anlamıyla yüzleşildiğine emin olana kadar Sivas'ta, Madımak Oteli önünde dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Anmayı erken yapmamızın nedeni, buradaki dostlarımızla 2 Temmuz günü Sivas'ta olacak olmamız" dedi.

Ankara

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği anma etkinliğinde 2 Temmuz 1993’te Sivas'ta yaşanan olaylarda ölenler, Çankaya Belediyesi 2 Temmuz Anıt Park’ta anıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğine CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Madımak olaylarında yakınlarını kaybeden aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 Temmuz Anıt Park’ın yaşamını yitirenlerin Sivas’a doğru yola çıktıkları yer olması nedeniyle anma etkinliğine katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Ancak bazı acılar vardır ki ne kadar paylaşılsa da dinmez. Sivas katliamının acısı da dinmeyecek. Türkülerini dinlediğimiz, şiirlerini okuduğumuz 33 can Sivas’ta yakıldı ama 33 canımızı yaşatmanın ve bu acıya boyun eğmemenin en önemli koşulu onları asla unutmamak, unutturmamaktır. Bizler asla yenilmeyeceğiz. Gücünü Hacı Bektaş’tan, Pir Sultan’dan, Nazımlar'dan, Denizler'den alanlar asla yenilmezler. Bu ülkede gencecik fidanlar darağacına ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diye giderken, bizler bu düsturu şiar edinmişken herkes bilsin ki Mustafa Kemalciler asla yenilmezler. Ben katliamda hayatını yitirenlerin ailelerinde o vakur duruşu gördüm. Onların bir kez daha ellerinden öpüyorum. Biz hep dik durduk ve hep dik duracağız. Herkes şunu bilsin ki Sivas’ın ışığı sönmeyecek. Yaşadığımız şu zor günlerden sonra aydınlığın görüldüğüne yürekten inanıyorum. Her şey çok güzel olacak, insanlık kazanacak” diye konuştu.

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