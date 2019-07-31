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Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20
Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, işçiler ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Alper Kıransoy'la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

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