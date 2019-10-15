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''Livaneli İle Sevdalım Hayat''tan Harbiye'ye Pastalı Veda

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli 13 ve 14 Ekim'de çıktığı sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Konser biletlerinin saatler öncesinden tükendiği iki gecede de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde unutulmaz anlar yaşandı.

''Livaneli İle Sevdalım Hayat''tan Harbiye'ye Pastalı Veda

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli 13 ve 14 Ekim'de çıktığı sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Konser biletlerinin saatler öncesinden tükendiği iki gecede de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde unutulmaz anlar yaşandı.

15 Ekim 2019 Salı 11:31
''Livaneli İle Sevdalım Hayat''tan Harbiye'ye Pastalı Veda

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluştu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra etti.

Rengim Gökmen’in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili’nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Harbiye’de yine unutulmaz bir akşama imza attılar.

İki gecede Merhum yazar Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Baban, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Zülfü Livaneli'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 8.000 kişinin izlediği etkinlikte zaman zaman duygusal anlarda yaşandı. ''Abim'' dediği Yaşar Kemal ile ola anılarını anlatırken ünlü azarın eşi Ayşe Baban'ın duygulandığını fark eden Livaneli, ''Yıllar önce kendisi ile bu sahnede düet yapma şansımızda olmuştu. O düet Harbiye'nin bir köşesinde asılı durur. Asla unutamam. Buraya her geldiğimde anımsarım.'' ifadelerini kullandı.

Finalde seyircilerin yoğun tezahüratları eşliğinde iki kez sahneye geri dönemk zorunda kalan Zülfü Livaneli ''Bana kalsa sabaha kadar hasbihal eder, anılarımızı paylaşırız. Ama arkamda gördüğünüz ekip Türkiye'nin en güzide müzisyenlerinden oluşuyor ve onlara haksızlık etmek istemiyorum.'' diyerek büyk alkış aldı. Yiğidim Aslanım şarkısı ile yapılan muhteşem finalde sahnedeki led ekranda beliren Anıtkabir resmi ile coşkunun doruklara çıktığı gecenin sonunda hep birlikte pasta kesen ''Livaneli İle Sevdalm Hayat'' ekibi, mutlu anlarını objektiflere poz vererek ölümsüzleştirdiler.

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livaneli sevdalım hayat tan harbiye ye pastalı veda
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