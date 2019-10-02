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Liste güncellendi! Bu mesleği yapanlar erken emekli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, yıpranma hakkından yararlanan meslekleri güncelledi. Buna göre, rrken emeklililkten yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı.

Liste güncellendi! Bu mesleği yapanlar erken emekli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, yıpranma hakkından yararlanan meslekleri güncelledi. Buna göre, rrken emeklililkten yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
Liste güncellendi! Bu mesleği yapanlar erken emekli olacak

Kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45'e çıktı.

DAHA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor.

SADECE MADENDE ÇALIŞANLARA 180 GÜNLÜK SÜRE VERİLİYOR
Yasa uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Yasa kapsamındakilere 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor, hem de emeklilik yaşından düşülüyor. Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor.

KİMLER YARARLANIYOR?
Yıpranma hakkından, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilikte çalışanların yer aldığı 45 meslek grubu yararlanıyor.

İŞTE O MESLEK GRUPLARI:

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.10.2019 15:09
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liste güncellendi bu mesleği yapanlar erken emekli olacak
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