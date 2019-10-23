Lisede skandal iddia! Kız öğrencilere çağ dışı yasak!

Adıyaman’da Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Özbay ve rehber öğretmen Gökhan Öksüz, Alevi öğrencilere namaz kılmaları için baskı yaptıkları iddiası ile aileler suç duyurusunda bulundu.

GazeteDuvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Yeniköy köyünden aileler, namaz kılmayan öğrencilerin notlarının düşürüldüğünü ve kız öğrencilere beden eğitimi dersini yasakladığını iddia etti. Alevi Kültür Derneği Başkanı Cafer Koca: “Kimse kimseye zorla din öğretemez.” diye tepki gösterdi.

‘HZ. ALİ NAMAZ KILIYORDU SİZ NİYE NAMAZ KILMIYORSUNUZ?’

Öğrencilerin şikayetini ailelerine iletmesinin ardından, Belören beldesine bağlı Yeniköy köyü muhtarı Adbdurrahman Bener savcılığa dilekçe vererek suç duyurusunda bulundu. Bener, çocukların psikolojik olarak çöktüğünü belirtti. Baskının biran önce bitmesini, okul müdürünün ise görevden alınmasını isteyen Bener; “Olayı ilk olarak komşumuzun kızından öğrendik. Eğitim-Sen’den öğretmenler de gelmişti. Daha sonra kendi oğluma sordum böyle bir şey var mı diye. ‘Evet Baba var. Bize bunları yapıyorlar’ dedi. Müdür ve Rehber öğretmen Alevi öğrencilere, ‘Hz. Ali namaz kılıyordu siz niye namaz kılmıyorsunuz’ diye kızmış. Çocuklar psikolojik olarak çökmüş durumda. Bende Okulun Müdürü hakkında savcılığa bir dilekçe vererek suç duyurusunda bulundum.” dedi.

‘KİMSE KİMSEYE ZORLA DİN ÖĞRETEMEZ’

Köylüler, Alevi Kültür Derneği Başkanı Cafer Koca’yı köye çağırarak okulda yaşananlar hakkında bilgi verdi. Yaşananları Alevi Kültürü Derneği Genel Merkezine de aktaran Koca, “Kimse kimseye zorla din öğretemez. Semerkand dergileri öğrencilere verilerek evlerinde okunması isteniyor. Dernek başkanı olarak bu olayı geç öğrendik. Bununla ilgili genel merkezimizi de bilgilendirdik.” diye konuştu.

Yeniköy Muhtarı Abdurrahman Bener, Veliler ve öğrencilerden aldıkları şikayetleri listeleyerek bir dilekçe oluşturdu. Daha sonra Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Koca’nın aktardığına göre, velilerin ve öğrencilerin şikâyetleri şöyle:

“- Alevi kız öğrencilere başlarının örtülmesi için baskı kurulması

– Zorla namaz kıldırması

– Dini kitaplar dışında kitap okumanın yasaklanması

– Kız ve erkek öğrencilerin birbirleriyle konuşmasının yasaklanması

– Kız öğrencilere beden eğitimi dersinin yasaklanması

– Öğrencilere Menzil tarikatının kitaplarının dağıtılması

– Geçen sene mezuniyet töreninde sadece erkek öğrencilerin katıldığı Menzil Tarikatına bağlı ‘Haşemi’ adlı tesiste mevlid okutuldu.

– Öğrencilere fiziki ve psikolojik şiddetin uygulanması.

– Okul müdürü, müdür yardımcısı ve rehber öğretmen bir Veli’nin evini basarak veliyi darp etti. Olay karakola taşındı. Soruşturma devam ediyor.”

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