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'Lisede birincilik plaketi aldı, okulun hatası nedeniyle üniversiteye giremedi'

Antalya'da okulundaki not ortalamasının yanlış hesaplanması nedeniyle istediği üniversiteye yerleşemediğini öne süren öğrenci İbrahim Erdem Atila, suç duyurusunda bulundu. Atila, "Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda okul birincisi olduğum için plaket verdiler. Birincilik kontenjanına göre tercih yaptım, yerleşmem gerekirken açıkta kaldım" dedi.

'Lisede birincilik plaketi aldı, okulun hatası nedeniyle üniversiteye giremedi'

Antalya'da okulundaki not ortalamasının yanlış hesaplanması nedeniyle istediği üniversiteye yerleşemediğini öne süren öğrenci İbrahim Erdem Atila, suç duyurusunda bulundu. Atila, "Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda okul birincisi olduğum için plaket verdiler. Birincilik kontenjanına göre tercih yaptım, yerleşmem gerekirken açıkta kaldım" dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 06:09
'Lisede birincilik plaketi aldı, okulun hatası nedeniyle üniversiteye giremedi'

Kentteki bir Anadolu lisesinden mezun olan öğrenci İbrahim Erdem Atila, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul yönetiminin not ortalamasını yanlış hesaplaması nedeniyle tercih yaptığı üniversiteye yerleşemediğini savundu. 

Ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Atila, "Eğitim öğretim yılı sonunda birinci olduğum söylendi. Hatta okulun kapanacağı hafta yapılan baloda okul birincisi olduğum için plaket verdiler. Üniversite sınavına girdim, birincilik kontenjanına göre tercih yaptım, yerleşmem gerekirken açıkta kaldım" dedi. 

Böyle bir sonuç beklemediğine değinen Atila, sonucu öğrenir öğrenmez okula gittiğini, yöneticilerle görüştüğünü kaydetti.

Ancak beklemediği bir açıklamayla karşılaştığını anlatan Atila, "Okula gittiğimde not ortalamasının yanlış hesaplandığını, birinci değil ikinci olduğumu öğrendim ve bu bana söylenmedi. Başka bir öğrenci 0.04 puanla beni geçmiş. Bunu şimdi öğreniyorum" diye konuştu. 

'ORTADA BİR İHMAL SÖZ KONUSU'

Avukat Emre Bal ise Atila'nın, üniversite sınavında birincilik kontenjanına göre Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne tercih yaptığını ancak not ortalaması hesaplamasına göre ikinci olduğu için yerleşemediğini söyledi. 

Öğrenciye gerekli açıklamanın da yapılmadığını iddia eden Bal, "Ortada bir ihmal söz konusu. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine gerekli başvurularımızı yaptık. Okul yöneticileri ve sorumlu öğretmenlerin de bir ihmali varsa gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı. 

Bal, öğrencinin bir yılının boşa gittiğini, tekrar sınava hazırlanması gerektiğini kaydetti. 

Öte yandan, okul yönetimi, iddialar hakkında açıklama yapmak istemedi.

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