Lise Mezunu Polis Alımı İçin Tarih Belli Oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2020 sınav takvimi aynı zamanda polis olmak isteyen lise mezunu adaylar için de önemli bilgiler içeriyor. Lise mezunu olup polis olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından 2020 yılında düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak ve en az 250 taban puanı alan adaylar polis alımı için başvuru yapabilecek. İşte detaylar...

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) her yıl 2500 polis alımı yapıyor. 2250 erkek, 250 kadın polis adayı PMYO'larına girerek polis olma hayallerini gerçekleştiriyor.

2020 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile polis alımına başvuru yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 'de alınan ham puan dikkate alınacak ve adaylar bu puanla polis alımı seçim aşamalarına çağrılacak.

POLİS ALIMINDA 26 YAŞ ŞARTI VAR!

PMYO'ların girmek isteyen lise mezunu adayların en fazla 26 yaşında olması gerekiyor. 26 yaşını geçmemiş adaylar arasından YKS'ye girmiş olan adaylar polis alımlarına başvuru yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuruları 6 Şubat 2020 ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. 20 Haziran ve 21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için zamanında başvuru yapamayan adaylar 18 Mart 2020 tarihinde 24 saat süreyle geç başvuru yapabilecekler.

YKS sonuçları ise 23 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

POLİS ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."