Lise Mezunu PÖH (Polis Özel Harekat) Alımı Yapılacak mı?

Polis Özel Harekat (PÖH) alımlarına ilişkin detaylar hayalindeki mesleği icra etmek isteyen birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Polis Özel Harekat (PÖH) alımlarına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Şimdi vatandaşlar "PÖH alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap arıyor.

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar PÖH alımlarına dair gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. "PÖH alımı ne zaman yapılacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. PÖH alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

BAKAN SOYLU'DAN PÖH ALIMI AÇIKLAMALARI

Kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlık yaptıklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel harekatta 25 bin polis bulunduğunu, bu sayının şu anda yeterli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu, özel harekata artık bundan sonra almayacağız değil. Bunun emeklisi oluyor. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. İçeriden sınavla özel harekat almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur: Polisliğe girsinler, polisliği kazansınlar. Çünkü özel harekat bundan sonra alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız." ifadelerini kullandı.

10 bin polis özel harekatçı aldıklarını anımsatan Soylu, "300 bin kişi müracaat etti. Şu anda 8 bin bekçi alımına girdik. 280 bin kişi müracaat etti. Yani bunun kendi adına elemesi de çok şey. Bir baza oturturduk, bu bazda içeriden almak, yani bundan sonra içeriden almak. Evet dışarıdan almak icap ederse yine alırız, ama içeriden almak bizi daha rahatlatacak, daha doğru bir adım olmuş olacak." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel harekat adaylarının önce polis olmalarını tavsiye ederek, onları daha sonra kendilerinin istihdam edeceğini kaydetti.

Özel harekatın içinde çok büyük bir yelpaze açamayacaklarını dile getiren Soylu, belirli bir sayıda kadın alacaklarını bildirdi.

PÖH ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."

PÖH ALIMINDA KPSS PUANI DÜŞECEK Mİ?

Aday sayısının 500 bine çıkması durumunda eleme sorunu olabileceğini aktaran Soylu, "Bu günler sürüyor. Hala bekçi işlerimiz devam ediyor. Bizim bunu eleme problemimiz, sıkıntımız var. Özel harekatta marjı açtığımız zaman bilesiniz ki alacağınızın en az 20-30 katı talep gelecek. Bu 20-30 katı talebi elemeniz de bir başka zaman dilimi. Belki, şunu söyleyeyim. Bunu arkadaşlarımla konuşacağım, yüksek okul mezunlarında polis alımlarında baraj 70. Belki onu 65'e düşürme ihtimalimiz olabilir." değerlendirmesini yaptı.

PÖH ALIMINDA YAŞ ŞARTI NE OLACAK?

Soylu, "Belki yarın şu ihtiyacımız olacak. Biz 35 yaşında almak zorunda kalacağız. Gençler belki buna ilgi göstermeyecekler. O zaman ben kaynağımı 34-35 yaşına göre düzenleyeceğim. Benim sürekli İçişleri Bakanlığı yapacak halim yok. Benden sonra gelecekler belki de diyecekler ki; 'Bunu 34'e, 35'e çıkaralım' "dedi.

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