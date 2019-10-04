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Lise Mezunu Olmak Yeterli! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Personel Alacak!

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı verdi. YSK merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.

Lise Mezunu Olmak Yeterli! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Personel Alacak!

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı verdi. YSK merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak.

04 Ekim 2019 Cuma 09:16
Lise Mezunu Olmak Yeterli! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Personel Alacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı verdi, YSK'nın merkez teşkilatına 2  mühendis, 7 çözümleyici, 5 programcı, 2 teknisyen, 2 bilgisayar işletmeni, 17  veri hazırlama kontrol işletmeni, 5 şoför, 2 sekreter, 1 santral memuru, 1  kaloriferci ve 10 hizmetli alınacak.

Ayrıca YSK'nin çeşitli il ve ilçelerdeki taşra teşkilatına da 153  zabıt katibi ile 48 hizmetli alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 14 Ekim'de başlayacak

YSK'nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun  elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular 14 Ekim tarihinde  saat 09.00'da başlayacak ve 21 Ekim günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde tamamlayan adaylara sistem tarafından  otomatik olarak başvuru kayıt numarası verilecek.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.  Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm  başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar  dahi atamaları yapılmayacak.

Başvuracak adayların 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS)  lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim  mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almaları gerekecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro  sayısının 5 katı aday çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan  birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacak. Sözlü sınava girmeye  hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden  en az 5 gün önce YSK'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle  duyurulacak. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda  bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları  yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek.

Bu kişiler bundan sonra açılacak sınavlara katılamayacak ve haklarında  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Adayların en az 70 puan almaları gerekecek

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı için sözlü sınavda adaylara atanmak istedikleri kadronun gerektirdiği  mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi düzeyi (15 puan),  genel kültür düzeyi (15 puan) ile öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere  açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından  (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından  sorular yöneltilerek ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ilanı için başvuran, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan  almaları gerekecek. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav  başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınavı kazananların atamaları ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek  şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılacak.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve  başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak  üzere yedeklerden atama yapılacak.

Lise mezunu olmak yeterli

Şoför, santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekiyor.

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