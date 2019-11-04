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Lise Mezunu Nasıl PÖH Olunur? İşte PÖH Olma Yolları

Lise mezunu adayların polis olmaları için tek bir yol bulunuyor. Peki lise mezunu adaylar nasıl PÖH olur? Bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşıyoruz.

Lise Mezunu Nasıl PÖH Olunur? İşte PÖH Olma Yolları

Lise mezunu adayların polis olmaları için tek bir yol bulunuyor. Peki lise mezunu adaylar nasıl PÖH olur? Bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşıyoruz.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:07
Lise Mezunu Nasıl PÖH Olunur? İşte PÖH Olma Yolları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekat (PÖH) olmak isteyen binlerce lise mezunu aday bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önceden yapmış olduğu konuşmasında PÖH alımlarına dair çok net açıklamalarda bulunmuştu. 

Öyle ki Bakan Süleyman Soylu konuşmasında PÖH alımlarının bundan sonraki süreçte sadece teşkilat içi sınavlarla alınacağını bildirdi. Yani bundan sonraki süreçlerde açıktan ve doğrurdan PÖH alımları olmayacak. 

Peki lise mezunu bir aday, PÖH olmak için nasıl bir yol izlemeli? İşte o sorunun yanıtı;

PÖH OLMAK İSTEYEN LİSE MEZUNU ADAYLARIN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Polis Özel Harekat olmak isteyen bir aday öncelikle EGM bünyesinde polis olarak göreve başlamalı. Zira bundan sonra PÖH alımları teşkilat içerisinden yapılacak. 

Lise mezunu adayların PÖH olmaları için izlemeleri gereken yol ise PMYO. Lise mezunu adaylar öncelikle ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yani üniversite geçiş sınavına katılacaklar. Adayların bu sınavdan belirli bir düzeyde puan almaları gerekiyor. 

YKS'den istenilen düzeyde puan alan polis adayları daha sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilanlarını takip edecekler. Kurum tarafından yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulu Sınavlarına, YKS puanları ile başvuru yapacak adaylar, başvuru şartlarını sağlamaları durumunda polislik için başvuru yapacaklar. Mülakat ve sağlık aşamalarını geçen adaylar 2 yıl polislik eğitimi alıp daha sonra göreve başlayacaklar. 

Polis olan adaylar daha sonra EGM tarafından duyurulacak PÖH alımı sınavlarına başvuru yaparak, özel harekat polisi olabilecekler. 

KPSSCAFE.COM.TR

Son Güncelleme: 04.11.2019 16:16
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