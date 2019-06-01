Lise Mezunu Erkek Polis Özel Harekat (PÖH) Alımı Yapılacak mı? PÖH Alımında KPSS Şartı Var mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını doğru ve eksiksiz bir şekilde okurlarımıza ulaştırmıştık. Bakan Soylu katıldığı bir programda Kadın Özel Harekat alımı yapacaklarını, bu konudaki hazırlıklarının devam ettiğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından yüzlerce okurumuzdan " erkek PÖH alımı yapılacak mı?" PÖH alımında KPSS şartı var mı? gibi sorular aldık. Bu sorulara cevap vermek için bu haberimizi hazırladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şuan 25 bin Özel Harekat Polisi olduğunu ve bu rakamın yeterli olduğunu belirterek, " kızlarımıza bir sözümüz var, bu sözü yerine getireceğiz ve kadın özel harekat alımı yapacağız" ifadelerini kullandı.

LİSE MEZUNU KADIN PÖH ALIMI YAPILACAK?

Bakan Soylu "kızlarımıza söz verdik" diyerek PÖH alımına ilişkin detayları paylaştı. PÖH olmak isteyen kadın adaylar için önce KPSS'ye girmelerini daha sonra da polis alımlarına başvurmalarını tavsiye etti. Çünkü Bakan Soylu "artık dışarıdan Polis Özel Harekat alımı yapmayacağız" dedi. Bu da artık polis özel harekat alımlarının teşkilat içinden yapılacağını ifade ediyor.

KPSS PUANI DÜŞÜRÜLEBİLİR?

PÖH olmak için KPSS şartı var mı sorusuna da cevap veren Bakan Soylu " KPSS'ye mutlaka girsinler" ifadelerini kullandı. Yani özetle PÖH olmak isteyen adaylar öncelikle KPSS'ye girecek ve daha sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilen polis alım ilanlarına başvurmaları gerekiyor. Polis olarak mezun olan adaylar daha sonra açılan PÖH ilanlarına başvuru yapabilirler.

Bakan Soylu, canlı yayında "kızlarımız için KPSS Puan şartını 70'den 65'e düşürebiliriz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

PÖH ERKEK ALIMI OLACAK MI?

En çok gelen sorular arasında "Erkek PÖH alımı yapılacak mı?" sorusu yer alıyor. Bakan Soylu bu konuda " şuan için ihtiyaç yok, kızlarımıza verdiğimiz sözü tutup kadın özel harekat alımı yapacağız. Ancak bu erkek PÖH alımı yapmayacağımız yada dışarıdan PÖH temin etmeyeceğimiz anlamına gelmez. İhtiyaca göre şekillenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ancak şimdilik yakında zamanda erkek PÖH alımı yapılacağı görünmüyor.

Pöh olmak isteyen adayların Bakan Soylu'nun da belirttiği gibi öncelikle KPSS sınavına girip en az 70 puan almaları ardından da polis alım ilanlarına başvurmaları tavsiye ediliyor.

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