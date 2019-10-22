La Casa De Papel üçüncü sezonunu tamamladı. Dizinin ardından "Yeni sezon olacak mı" soruları gündeme gelmiş yönetmen Jesus Colmenar müjdeli haberi vermişti. Şimdi ise 4. sezonun ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? 2019 La Casa De Papel yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

La Casa De Papel'i 3. sezonunda neler yaşandı? İşte özetler...

3. Sezon 1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

3. Sezon 2. Bölüm

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

3. Sezon 3. Bölüm

Tokyo ve Nairobi'nin çabaları şiddetli biçimde ters sonuç verir. Profesör, Berlin'in suyla dolu odadan altını nasıl çalacaklarını açıkladığı anı hatırlar.

3. Sezon 4. Bölüm

Tamayo protokolleri atlayınca Profesör hazırlıksız yakalanır. Bogotá, paniğe kapılan Denver'ı sakinleştirir. Zaman tükenirken Palermo, "Flipper" planını devreye sokar.

3. Sezon 5. Bölüm

Profesör son numarasıyla yetkilileri şoka uğratır. Ancak buna karşılık yeni müfettiş, Raquel'i hedef alır. Palermo ve Nairobi arasında hararetli bir tartışma yaşanır.

3. Sezon 6. Bölüm

Bir ekip, Müfettiş Sierra'nın emriyle İspanya Merkez Bankasına sızmak üzeredir. Tam o anda, Profesör ve Raquel'in Palermo ile olan bağlantısı kesilir.

3. Sezon 7. Bölüm

Tokyo'nun mutluluğu kısa sürer. Ángel, tartışan Raquel ve Profesör'ü yakalamaya yaklaşır. Yetkililer, ihbarlar için milyonlarca dolarlık ödül teklif eder.

3. Sezon 8. Bölüm

Tokyo, dertlerini alkolün yardımıyla unutmaya çalışır. Sierra'nın kişisel taktiklerinin hedefinde Nairobi vardır. Suárez, Raquel'in izini sürmeye devam eder.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

La Casa De Papel 4. sezon karakterleri de henüz belli olmadı. Ancak ortaya atılan iddialara göre yeni sezonda İstanbul isminde bir karakter olabilir.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

La Casa De Papel dizisinin yayın hakları Netflix'te bulunuyor. Dizinin yeni sezonunu izleyebilmeniz için Netflix'e üye olmanız gerekmektedir.

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YENİ İSİMLER KATILDI

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.