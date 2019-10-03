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KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek, ek yerleştirme yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK yedek yurt başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını belirlediği tarihlerde kabul ediyor. Yurt başvurularında yedek yerleştirme süreci devam ediyor.

KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek, ek yerleştirme yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK yedek yurt başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını belirlediği tarihlerde kabul ediyor. Yurt başvurularında yedek yerleştirme süreci devam ediyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 19:45
KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek, ek yerleştirme yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK yurt sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. KYK yedek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. Yedinci yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra sekizinci yedek yerleştirme sonuçlarına geldi.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 8. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklanmıştır.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

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