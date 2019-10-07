KYK yurt başvuru sonucu açıklandı! KYK 9. yedek yurt sonuçları...

KYK yurt başvuru sonucu açıklandı. KYK yurt sonuçları binlerce öğrenci tarafından araştırılıyordu. KYK, 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve ara sınıf 9. yedek yurt sonuçları açıkladı. KYK 2019 yedek yurt sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler için süreç devam ediyor. Sekizinci yedek yerleştirmenin ardından 7 Ekim itibari ile 9. Yedek yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK 9. yedek yurt sonuçları açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan sorgulama ekranı üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklandı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası öğrencilerin Yurt sonucu için tıklayınız

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