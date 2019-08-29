KYK Yurt başvuru sonuçları açıklandı... KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı! KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt başvurusu yapan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemi yapıyor. KYK yurt başvuru sorgu işlemini E-devlet kapısından yapabilirsiniz. E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra, KYK yurdunu kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA