KYK kredi ve burs başvuruları başladı!

Heyecanla beklenen KYK burs ve kredi açıklaması geldi. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. İşte o açıklama

"Sevgili gençler, burs/kredi başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz. Son gün 21 Ekim!"

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Başvuru için tıklayın: https://turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümleri için ödemeler 470 TL'den 500 TL'ye,

Yüksek lisans bölümleri için ödemeler (2018) 940 TL'den 1000 TL'ye,

Doktorabölümleri için ödemeler (2018) 1.410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

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