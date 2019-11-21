KYK Kredi Borcu Evlenince Silinir Mi? Ne Zaman Silinir?

Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Ülkenin neredeyse 81 ilinde bulunan üniversitelerden her yıl binlerce kişi mezun olurken yine bu üniversitelere binlerce öğrenci kaydolmaktadır. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı ise eğitim hayatlarını sürdürmek için bazen az bazen çok maddi desteğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle başvurulacak ilk adres her zaman Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK kredi ve bursları olur. Üniversite okuyan ve lisans mezunu binlerce kişi burs ve kredi desteği ile eğitim hayatlarını sürdürmektedir. KYK bursları karşılıksız olarak verildiği için burs alan öğrenciler mezun olduktan sonra borçsuz bir şekilde hayatlarına devam eder. Ancak eğitim alırken adeta hayat öpücüğü olan krediler mezuniyet sonrasında büyük bir sorun olmaktadır. Çünkü en az 4 yıl boyunca KYK kredi alan bir öğrenci 15-20 bin Türk Lirası arasında bir borca sahip olmaktadır. Bu paranın geri ödemesinde ise pek çok kişi zorlanmaktadır. Bu nedenle KYK kredi borcu olan milyonlarca öğrenci ve mezun "KYK kredi borcu silinir mi?" "KYK kredi borcu evlenince silinir mi?" sorularını sormaktadır. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

KYK Kredi ve Bursu Nedir? Ne Demek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yükseköğrenim yani üniversite eğitimi alan öğrencilere burs, kredi ve yurt hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyenler her yıl eğitim öğretim dönemi başlarken açıklanan başvuru tarihlerinde istediği hizmetten faydalanmak için başvuru yapmalıdır. Önlisans, AÖF, Lisans ve 2 yıllıktan 4 yıllık eğitime geçiş yapanlar KYK burs, kredi ve yurt hizmetinden faydalanmak için başvuru yapabilir. Tüm başvurular alındıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda burs, yurt ve kredi hizmetinden faydalanacaklar açıklanmaktadır. Burs ve yurt hizmetlerinden şehit, gazi çocukları, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar öncelikli olarak faydalandığı unutulmamalıdır. Bu sayede sosyal devlet anlayışı ile toplumun her kesimine temas edilir. Kredi alan öğrenciler ise mezun olduktan 2 yıl sonra kredi ödemeye başlamaktadır. İş bulamayan, özel durumu olanlar için bu süre ertelenebilir.

KYK Kredi ve Burs Miktarı

2018 lisans ve önlisans burs ve kredi miktarı 470 TL

2018 yüksek lisans burs ve kredi ücreti 940 TL

2018 doktora burs ve kredi miktarı 1410 TL

2019 lisans ve önlisans öğrencileri 500 TL

2019 yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1000 TL

2019 doktora öğrencileri için burs ve kredi miktarı 1500 TL

2020 lisans ve önlisans öğrencilerine 550 TL burs ve kredi verilecek.

2020 yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1100 TL

2020 doktora burs ve kredi miktarı 1650 TL

KYK Kredi Borcu Silinir Mi? Ne Zaman Silinir?

Türkiye'de asker kaçakları ile KYK borcu olanların sayısı bir hayli fazladır. Yeni askerlik sistemiyle askerlik sorunu çözülürken KYK borcu olanların sorunları ise hala çözüm aramaktadır. Borçlarını ödemeyecek halde olanlar, ödemek istemeyenler ise borçların silinmesini beklemektedir. Pek çok kişi sosyal devlet anlayışı doğrultusunda KYK borçlarının silinmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle her seçim döneminde siyasilerden bu borçların silinmesi istenmektedir. Ayrıca zaman zaman borçların silineceği yönündeki iddialarla kamuoyunda tartışmalar çıkmaktadır. Ancak KYK borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hiçbir siyasi parti bu yönde bir vaat gelmediği gibi partilerin bu yönde bir çalışması da yoktur. Ancak dönem dönem bazı siyasiler, kamuoyunun önde gelenleri bu konuyu gündeme taşımaktadır.

KYK Kredi Borcu Evlenince Silinir Mi?

2000'li yıllarla birlikte KYK kredi ve burs miktarları artmıştır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen miktar artıkça borçlar da artmaya başladı. Binlerce kişi borç yükü altında ezilince bu borçların silinmesine yönelik tartışmalar ve formüller gündeme geldi. Özellikle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen bazı soru önergeleri, kanun teklifleri ile tüm vatandaşların gözleri bu konuya çevrilmiştir. Hatta 2010 yılından sonra üniversitede evlenen çiftlerin KYK borçlarının silineceği iddia edilmiştir. Daha sonra üniversite evlenen çiftlerden birinin KYK borçlarının silineceği öne sürülmüştür. Bu iddialar o kadar hızlı bir şekilde ülke genelinde yayıldı ki binlerce kişi bu iddianın doğru olup olmadığını araştırdı. 2013 yılı sonrasında milyonlarca kişiye ulaşan bu söylentiler nedeniyle KYK kurumu da zor bir durumda kaldı. Ancak ister üniversitede ister mezun olduktan sonra evlenen çiftlerin KYK borçları hiçbir şekilde silinmemektedir. Bu söylentiye inanıp erken yaşta evlenen çiftler bile bulunmaktadır. Ancak tekrar tekrar kredi borçlarının silinmeyeceğini vurgulamak gerekir.

KYK Kredi Borcuna Af Gelecek Mi?

Türkiye'de milyonlarca kişi hayata yeni atılan binlerce kişinin KYK borçları altında ezildiğini ve bu nedenle bu borçların silinmesi gerektiğini düşünmektedir. Toplumun her kesiminden bu borçların silinmesine yönelik sesler yükselmektedir. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisinde sık sık KYK borçlarına af gelmesi yönünde talepler gündeme gelmektedir. Öğrenciler siyasi partilerden buna yönelik çalışmalar yapmalarını istemektedir. Ancak her yıl gündeme gelse de henüz bu konuda somut bir adım atılmamıştır. Üstelik devlet yetkilileri, bürokratlar ve siyasiler bu yönde kapsamlı bir çalışma yürütmemektedir.

KYK Kredi Borcum Var Mı? KYK Kredi Borcu Sorgulama

Üniversitede Kredi ve Yurtlar Kurumundan belirli bir süre veya eğitim hayatının tamamında kredi alanların borçları birikmektedir. Üniversiteden mezun olduktan 2 yıl sonra devlet bu borçların ödenmesini talep eder. Bu nedenle pek çok kişi ne kadar borcu olduğunu, borcu olup olmadığını merak etmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan ve kredi borcu sorgulamak isteyenlerin başvurması gereken adres ise e-Devlet sistemidir. e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giren kişiler arama motoruna "kredi geri ödeme" veya "kyk" yazarak sorgulama sayfasına girebilir. Ne kadar kredi borcu olduğunu, ne kadar taksitle kaç yıl ödeme yapacağını öğrenebilir.

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Kaynak; TercihiniYap.Net