KYK bursu yattı mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor!

KYK bursu yattı mı? sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yüzbinlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenciler 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemini yaptı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler KYK burslarının ödeneceği tarihe çevrildi. KYK bursu yattı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

KYK BURSU YATTI MI?

KYK bursları ve kredileri ile ilgili sosyal medyada öğrenciler yatıp yatmadığını araştırıyor. "Henüz KYK burslarının yatıp yatmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. " Resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı duyuruldu.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BURSUNUN YATIP YATMADIĞINA İLİŞKİN TWEETLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Tc kimlik numarası 0 ile bitenler burs aldınız mı? #kykburs #burs #kyk

KYKBURS daha yatmadı nöbeti devralacak var mı? 6.00 #KYKBURS

yav şimdi bu burs yattı mı yatmadı mı #KYKBURS

telefonun başında çaresiz bekliyorum bekliyorum ama yatmayacak biliyorum #KYKBURS

Yatırsanız mı artık ya ? #KYKBURS

Tam olarak cüzdanımda 3 tl var paramı yatırın #KYKBURS

Hadi sweatshirt alacagım #KYKBURS