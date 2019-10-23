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KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru sahipleri, internet üzerinden sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde sorgularını sürdürüyor. KYK tarafından verilecek burs ve kredilerin başvuruları tamamlanırken, burs ücretleri konusunda açıklama geldi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru sahipleri, internet üzerinden sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde sorgularını sürdürüyor. KYK tarafından verilecek burs ve kredilerin başvuruları tamamlanırken, burs ücretleri konusunda açıklama geldi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:47
KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve geri ödemeli kredilerin başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvruları 21 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda, sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve geri ödemeli kredilerin başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvruları 21 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda, sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

Son Güncelleme: 23.10.2019 12:06
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