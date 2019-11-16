Binlerce öğrenci KYK kredi burs sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Geçtiğimiz seneye baktığımız zaman sonuçları 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 15-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. KYK kredi ücretleri de arttırıldı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi. Peki KYK burs kredi paraları ne zaman, hangi ayda yatar?



KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.' açıklamasında bulundu.. Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU

2018-2019 yılları içerisinde KYK burs ücretleri, ne kadar oldu, sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 TL'den 550 TL'ye , yüksek lisans bursu 1000 TL'den 1100 TL'ye doktora burs 1500 TL'den 1650 TL'ye yükseldi

BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

* TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI KONUSUNDA UYARIYOR!

Kurumunun resmi web sitesinde taahhütname onayı olarak şu açıklama yapıldı: Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması) üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir. KYK burs - kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.