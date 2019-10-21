KYK burs başvurusu bugün son! 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuru işlemleri bugün sona erecek. Henüz başvuru yapmayan öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmak isteyenlerin de bugün içerisinde bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru işlemleri 21 Ekim'de yani bugün sona eriyor. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

2019 BURS/KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖNCELİK BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM EDİLMELİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim'e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlık tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

YÜZDE 40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık yüzde 40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

* Öğretim kurumunun kapatılması,

* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.