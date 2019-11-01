KYK Borcuna Af Gündem Oldu! Sosyal Medyayı Salladı!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'dan aldıkları öğrenim kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşerek adeta sosyal medyayı salladılar. Birçok zengin iş adamının vergi borçları affedilirken KYK borcunu ödeyemediği için yasal işlemlerle karşı karşıya kalan gençler #kykborcunaafbekliyoruz hashtag'i ile sosyal medya üzerinden yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

Kısa süre içerisinde binlerce tweet atılan hastag yine kısa süre içerisinde Türkiye Trend Topic listesinde zirveye oturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok gündeme getirilen, İYİ Parti, CHP ve HDP milletvekilleri tarafından çok sayıda kanun teklifi verilen KYK borçları için henüz somut bir adım atılmadı. Verilen kanun teklifleri Plan ve Bütçe komisyonu tarafından kabul edildi. Ancak komisyondan kabul edilse bile Cumhurbaşkanlığı'na onaya gönderilmesi içinm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. TBMM'den geçmesi için de Ak Parti ve MHP'nin verilen kanun tekliflerine kabul oyu kullanması gerekiyor. Günümüzün Ak Parti ve MHP ittifakı göz önüne alınırsa Ak Parti'nin ekonomiye yük olarak gördüğü KYK'lı gençlerin borçlarının affedilmesi pek olası görünmüyor.

"EN AZINDAN FAİZLER SİLİNSİN"

KYK borcu olanların büyük çoğunluğu aldığımız krediyi geri öderiz ancak alınan faizler hak değil, en azından kyk borcu faizleri affedilsin diyerek konuyu daha kabul edilebilir ve makul ölçülerde tutmaya çalışıyor. Ak Parti ve MHP bu konuda harekete geçer mi bilinmez. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Seslerini duyurmaya gençlerin attıkları tweetler'den bazıları şöyle;