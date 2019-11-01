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KYK Borcuna Af Gündem Oldu! Sosyal Medyayı Salladı!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'dan aldıkları öğrenim kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşerek adeta sosyal medyayı salladılar. Birçok zengin iş adamının vergi borçları affedilirken KYK borcunu ödeyemediği için yasal işlemlerle karşı karşıya kalan gençler #kykborcunaafbekliyoruz hashtag'i ile sosyal medya üzerinden yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

KYK Borcuna Af Gündem Oldu! Sosyal Medyayı Salladı!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'dan aldıkları öğrenim kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşerek adeta sosyal medyayı salladılar. Birçok zengin iş adamının vergi borçları affedilirken KYK borcunu ödeyemediği için yasal işlemlerle karşı karşıya kalan gençler #kykborcunaafbekliyoruz hashtag'i ile sosyal medya üzerinden yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

01 Kasım 2019 Cuma 19:26
KYK Borcuna Af Gündem Oldu! Sosyal Medyayı Salladı!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'dan aldıkları öğrenim kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşerek adeta sosyal medyayı salladılar. Birçok zengin iş adamının vergi borçları affedilirken KYK borcunu ödeyemediği için yasal işlemlerle karşı karşıya kalan gençler #kykborcunaafbekliyoruz hashtag'i ile sosyal medya üzerinden yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

Kısa süre içerisinde binlerce tweet atılan hastag yine kısa süre içerisinde Türkiye Trend Topic listesinde zirveye oturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok gündeme getirilen, İYİ Parti, CHP ve HDP milletvekilleri tarafından çok sayıda kanun teklifi verilen KYK borçları için henüz somut bir adım atılmadı. Verilen kanun teklifleri Plan ve Bütçe komisyonu tarafından kabul edildi. Ancak komisyondan kabul edilse bile Cumhurbaşkanlığı'na onaya gönderilmesi içinm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. TBMM'den geçmesi için de Ak Parti ve MHP'nin verilen kanun tekliflerine kabul oyu kullanması gerekiyor. Günümüzün Ak Parti ve MHP ittifakı göz önüne alınırsa Ak Parti'nin ekonomiye yük olarak gördüğü KYK'lı gençlerin borçlarının affedilmesi pek olası görünmüyor.

"EN AZINDAN FAİZLER SİLİNSİN"

KYK borcu olanların büyük çoğunluğu aldığımız krediyi geri öderiz ancak alınan faizler hak değil, en azından kyk borcu faizleri affedilsin diyerek konuyu daha kabul edilebilir ve makul ölçülerde tutmaya çalışıyor. Ak Parti ve MHP bu konuda harekete geçer mi bilinmez. Önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Seslerini duyurmaya gençlerin attıkları tweetler'den bazıları şöyle;

KYK Borcu Olanlar Dikkat! Yasal İşlem Başlatılıyor! Haydar Akar'dan KYK Borcu Kanun Teklifi!
KYK Borcu Olanlar Dikkat! Yasal İşlem Başlatılıyor! Haydar Akar'dan KYK Borcu Kanun Teklifi!
CHP'li Ahmet Akın: 3 Gençten Biri İşsiz! KYK Borçları Silinsin!
CHP'li Ahmet Akın: 3 Gençten Biri İşsiz! KYK Borçları Silinsin!
KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 KYK burs ücreti ne kadar?
KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 KYK burs ücreti ne kadar?
İYİ Parti'den KYK Borcu Çıkışı! KYK Borcu Önergesi TBMM'de Reddedildi!
İYİ Parti'den KYK Borcu Çıkışı! KYK Borcu Önergesi TBMM'de Reddedildi!
Ömer Fethi Gürer, Atanamayan Öğretmenleri, Öğrenci Affını ve KYK Borcunu Gündeme Getirdi!
Ömer Fethi Gürer, Atanamayan Öğretmenleri, Öğrenci Affını ve KYK Borcunu Gündeme Getirdi!
KYK Borçları Hakkında Yeni Gelişme! Yeniden Mecliste! Komisyona Kabul Edildi!
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Milyonlar Merak Ediyor! KYK Borçları silinecek mi?
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KYK borçları silinecek mi? Konu Meclis Gündeminde!
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Nefisli 9 saat önce

Ev alırken bile fayiz düştü kyk borcu hala sorun oluyor.hani eğitim parasızdi, yeter artık yeter .daha kyk borçlarına bile fayiz işlendiğini bilmiyorlar bunlar kyk borcunu silmez silemez.belkide biliyorlardır.neye üzülüyorum biliyormusunuz millet olarak çabuk unutuyoruz bu yaşananlari

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