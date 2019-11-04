KYK Borcu Silinecek mi? KYK Borçlarına Af Gelecek mi?

KYK öğrenim kredisi borcu bulunan mezunların en önemli sorunu bu borçların nasıl geri ödeneceği. Bu kapsamda 5 milyon öğrenci ve mezunun KYK öğrenim kredisi borcu bulunurken bu borçların büyük bir kısmıda icralık.

Bu konuda sık sık etkinlik düzenleyen KYK borcu olan vatandaşlar borçların silinmesi konusunda sosyal medya kampanyaları düzenliyorlar.

KYK öğrenim kredisi borçları için borcu olan vatandaşların dışında ayrıca siyasilerde büyük bir çalışma içerisindeler. Bu konuda MHP, İYİ Parti ve CHP adına verilen çok sayıda kanun teklifi ve soru önergesi bulunuyor.

TBMM'YE KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ İÇİN 4 KANUN TEKLİFİ

KYK öğrenim kredi borçlarının silinmesi konusunda TBMM Genel Kurulu'na son dönemlerde 4 kanun teklifi verildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Milletvekili Haydar Akar ve HDP'li Muazzez Orhan bu konuda kanun taklifi veren isimler.

Bu kanun tekliflerinde borcu olan vatandaşların KYK borçlarının silinmesi yada borçlarının ödenmiş sayılması öngörülüyor. Ayrıca KYK öğrenim kredisi borcu bulunan ancak borcunu ödeyen vatandaşlara ise geri ödeme yapılmaması da kanun tekliflerinde yer alan maddeler arasında.

Kanun teklifleri TBMM'ye geldiğinde onaya sunulacak. Eğer AK Parti konuya dair teklifleri değerlendirir ve kabul ederse borçlar silinecek. Oylamadan olumsuz sonuç çıkması durumunda ise borçlar devam edecek. Bu konuda bir diğer öneri ise borç faizlerinin tamamının silinmesi yönünde.

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