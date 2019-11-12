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KYK borcu olanlar dikkat! Bugün e-haciz başlatıldı

Hükümet Kredili Yurtlar Kurumu (KYK)’na borçlu olanlar için düğmeye bastı. Ekim ayında yapılan e-hacizlere göre, bu son işlemlerin kapsamı da genişletildi. Şu an çalışsın veya çalışmasın, hesapta bakiye olsun ya da olmasın KYK borcu olanlara, Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme harç borcu, trafik cezası, sigara cezası, köprü kaçak geçiş dahil hemen hemen tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldı.

KYK borcu olanlar dikkat! Bugün e-haciz başlatıldı

Hükümet Kredili Yurtlar Kurumu (KYK)’na borçlu olanlar için düğmeye bastı. Ekim ayında yapılan e-hacizlere göre, bu son işlemlerin kapsamı da genişletildi. Şu an çalışsın veya çalışmasın, hesapta bakiye olsun ya da olmasın KYK borcu olanlara, Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme harç borcu, trafik cezası, sigara cezası, köprü kaçak geçiş dahil hemen hemen tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldı.

12 Kasım 2019 Salı 10:27
KYK borcu olanlar dikkat! Bugün e-haciz başlatıldı

AKP hükümeti, bir türlü kapanmayan bütçe açığını kapatabilmek için çareyi KYK borcu olanlarda buldu. İkinci bir e-haciz işlemi başlatan iktidar yönetimi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme harç borcu, trafik cezasıKredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu, sigara cezası, köprü kaçak geçiş dahil hemen hemen tüm borç ve cezalar için e-haciz yaptı.

Ekim ayında yapılan e-hacizlere göre yapılan bu son işlemlerin kapsamı da genişletildi. Şu an çalışsın veya çalışmasın, hesapta bakiye olsun ya da olmasın e-haciz gönderiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte, KYK borcu olup henüz çalışmayanların da hesaplarına e-haciz işlemi yapıldı.

Üniversiteyi bitiren milyonlarca işsiz vatandaş, iş bulsam KYK borcunu hemen öderim dedi ama yönetim, üniversiteli işsizlerin iş bulmalarını beklemedi.

ORTAKLARA DA GİTTİ

Edinilen bilgilere göre e-haciz işlemi, sadece borçlu için değil, o kişinin yakını veya iş ortakları için de ilk defa yapıldı. Konuyu değerlendiren Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, şöyle konuştu: “Anonim şirketlerde vergi borcundan ‘kanuni temsilci' olan yönetim kurulu, limited şirketlerde şirket müdürü ile müdür olmayan ortak hissesi oranında sorumlu.

Buna rağmen, elektronik haciz uygulamalarında şirketlerin sorumlularını ticaret sicil gazetesinden tespit edip işlem yapmak yerine, şirketlerle ilgili imza sirkülerlerinde adı geçen çalışanlara da e-haciz uygulaması yapılıyor.”

KRİZ ETKİLİYOR

Ekonomik krizin etkisi ile vergi mükelleflerinin vergi ve sigorta primlerini ödeyemediklerini ifade eden Türkmen, “Ciddi bir nakit açığı yaşayan Hazine, bu alacakların tahsili için 6183 sayılı Kanun'daki bütün tahsil yollarını deniyor.

Mükelleflerin parası olduğu halde ödemediğini düşünüyor. Ama yanılıyor. Şu anda aylık gecikme zammı oranı yüzde 2, daha 1.5 ay önce aylık yüzde 2.5'ti. Hiçbir basiretli tüccar, parası olduğu halde banka faizlerinin 10 puan yukarısına borçlanmayı tercih etmez” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI BÜYÜYOR

Bütçe açığı, Türkiye ekonomisi için önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Daha önce 2019 için 80.6 milyar olarak hedeflenen bütçe açığı, Merkez Bankası'ndan aktarılan kaynaklara rağmen Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 125 milyar lira olarak revize edildi.

2020 yılında 138 milyar lira olarak öngörülen açık, 2021'de 157 milyar, 2022'de ise 160 milyar lira olacak. Bütçe açığı büyüdükçe hükümet vergileri ve hacizleri artırıyor.

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