KYK Borçlarının Silinmesi Talebi Milleti İkiye Böldü!

Öğrenimlerini tamamlamak için Kredi yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim kredi borçlarının silinmesi ile ilgili talepler devam ediyor. İYİ Parti ve CHP Milletvekilleri KYK borçlarının silinmesi ile ilgili soru önergeleri ve kanun teklifleri sunuyor ancak meclsten geçemiyor. Bazıları borçları yeniden yapılandırıyor ancak iş bulamayan mezunlar KYK borçlarını ödemekte zorlanıyor.

KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ TALEBİ MİLLETİ İKİYE BÖLDÜ

KYK borçlarının silinmesi ile ilgili hem siyasetçilerden hem de borçlu vatandaşlardan talepler geliyor. Birçok kişi silinmesini talep ederken kKYK kredisi kullanıp borcunu ödeyenler ise karşı çıkıyor.

KYK kredi borcunu ödeyenler borçların silinmesi durumunda kendi ödedikleri miktarların kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

"KYK BORÇLARI SİLİNSİN, GENÇLER KABUS YAŞIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istedi.

Sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Dr. Şevkin, milyonlarca üniversite mezununun işsiz olduğunu, iş bulamayan üniversite mezunlarının eğitimlerinin ardından bir de Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları öğrenim kredisi borçları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

GENÇLER KABUS YAŞIYOR!

Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarının kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, “Dört üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçiyor. Gelin; iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK sorununu çözelim ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçları silelim” diye konuştu.

MHP'den Flaş KYK Borçlarının Silinmesi Talebi!

31 Mart ile 23 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında mezun gençlerin yanı sıra hâla öğrenim gören öğrenciler tarafından gündeme getirilen KYK borçları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde KYK borçları hakkında yeni teklif sunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan yaptığı açıklamasında " Faiz yükünden kurtaralım" değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli olarak gündeme getirilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda KYK borçları hakkında açıklama yaptı.

Aycan, yaptığı konuşmayı kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştı ve hâla öğrenim gören öğrenciler ile mezun olmuş gençlerin borç yükü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KYK BORÇLARI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM'de yaptığı açıklamasında işsizlik sorununa vurgu yaptı ve gençlerin faiz nedeniyle zorluk çektiğini ifade etti.

SEFER AYCAN'IN TWiTTER PAYLAŞIMI

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan KYK borçları hakkında TBMM'de yaptığı açıklamasında ise;

''Yüksek öğrenim kredisi alan gençlerimizin ödeme sıkıntıları olduğu, işe başlayamama nedeniyle zamanında kredilerini ödeyemediklerini biliyoruz.

Bu durum karşısında faiz uygulaması yapılmaktadır ve gençlerimizin borç yükü artmaktadır.

İyi niyetli olduklarını düşünüyoruz, borçlarını ödeyeceklerine eminiz ama bir kolaylık yapılması gerekiyor.

Faiz yükünden kurtaralım ve bunlara borçlarını ödemeye bir fırsat verelim diye düşünüyorum." dedi.

KYK Borçları Silinecek mi? İYİ Parti'den KYK Soru Önergesi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat tarafından TBMM'de KYK borçlarının silinmesine yönelik olarak soru önergesi verildi.. Soru önergesinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması talep edildi. Kyk borçları silinecek mi?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, milyonlarca öğrenciyi ve üniversite mezununu ilgilendiren KYK borçları ile ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için verilen soru önergesinde şu ifadeler yer aldı.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan geri ödemeli kredilerin tahsilinde bazı mağduriyetler yaşanmaktadır. Bilindiği üzere öğrencilerimiz mezun olduktan sonra işe başlamaları halinde kredi borçları maaşlarından kesilmekte, 2 yıl sonra işe girememeleri halinde ise kredi borçlarına faiz uygulanmaktadır.

Bugün ülkemizdeki gerçek işsizlik oranı yüzde 20’lerdedir. Üniversite mezunları yıllarca iş bulamamakta ve aldıkları krediler yıllar itibariyle katlanmaktadır.

Kısaca devletimiz tahsilli gençlerimize yaratamadığı gibi bir de borçlarını artırarak hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır.

İş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerimizin kredi borcuna ilave dilen faiz uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi ve mevcut borçların ödenmesi süreçlerinde kolaylık sağlanması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede:

Mezun olduktan sonra iki yıl boyunca işe giremeyen ve borçlarına faiz uygulanan öğrencilerimizin sayısı kaçtır?

Bahse konu öğrencilerin toplam borçları ne kadardır?Mezun öğrencilerin borçlarının hafifletilmesi yönünde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

Öğrencilerin KYK Borçlarının Silinmesi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdi. Bulut, “İş bulma kaygısı içerisindeki öğrenciler okullarından borç kamburu ile mezun olmakta, iş bulamayan öğrencilerin borçları faizlerle katlanarak artmaktadır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kredi yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için hazırladığı Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda borçların silinmesine yönelik geçici madde konulmasını isteyen Bulut, “Üniversitelerde her yıl 2 yıl ve 4 yıllık öğrenim gören yüz binlerce öğrenci, öğrenim hayatını devam ettirmek için Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği katkı ve öğrenim kredisini almaktadır. Öğrenciler borçlarını mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlaması gerekmekte, ödeyememeleri halinde aylık % 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

4 İŞSİZDEN 1’İ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Resmi rakamlara göre 4 işsizden 1’inin üniversite mezunu olduğu ülkemizde, işsiz üniversite mezununun oranının toplam işsizlere kıyaslandığında yüzde 27 olduğunu kaydeden Bulut, iş bulma kaygısı içerisindeki öğrencilerin okullarından borç kamburu ile mezun olduğunu iş bulamayan öğrencilerin borçlarının faizlerle katlanarak arttığını bildirdi. İş bulabilecek kadar şanslı olanların ise çalışma hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden bulut, borçlarına gecikme zammı eklenen işsiz gençlerinde iş bulamama kaygısıyla gelecekten umutlarını kestiğini belirtti.

951 BİN DİPLOMALI İŞSİZ

Eğitimli gençlerin iş bulamamış olmasının geleceğimiz açısından vahim bir tablo olduğunu kaydeden Bulut, “Yüksek lisans veya doktora mezunu 18 bin 782 işsiz İŞKUR’a kayıtlı ve iş beklemektedir. Üniversite mezunu olan ve fiili iş arayanları sayısı TÜİK’e göre 951 bin kişidir. Bu sayı her yıl çoğalmaktadır. Üniversitelerin çoğalması ve yanlış iş gücü planlamasıyla kontenjanların kontrolsüz bir şekilde artırılması nedeniyle bir çok gencimiz mezun olduktan sonra mesleğini yapamamakta, diplomalı işsizler ordusuna dahil olmakta ya da kendi branşıyla ilgisi olmayan mesleklerde asgari ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır” dedi.

YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİ BORCUNU ÖDEYEMİYOR

2017 yılından öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 239 bin 97’sinin borcunu zamanında ödeyemediğini kaydeden Bulut, Kanun Teklifinin yasalaşması halinde mezun olduktan sonra hayata borçlu başlayan öğrencilerin yükseköğretim kredi borçları silinerek bir nebze de olsa rahatlayacağını bildirdi.

9.7 milyon öğrencinin 33 milyar lira KYK Kredi Borcu Var!

Son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversiteli gence 33.7 milyar TL tutarında kredi verilirken, mezun olan gençler hem iş bulamıyor hem de altından kalkamayacağı borçla hayata başlıyor.

Son bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişi olarak gerçekleşti. AKP kredi borçlarını son 10 yılda 5 kere yapılandırılmasına karşın işsiz gençlerin sırtındaki borç kamburu sorunu bir türlü çözülemiyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borçların silinmesi için yasa teklifi verdiğini belirterek “Eğitimli gençlerin iş bulamaması, geleceğimiz açısından vahim bir tablo” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, Bulut'un konu hakkındaki soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Son 10 yılda da toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon lira öğrenim kredisi verildiği açıklandı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre genç işsizlikte her dört üniversite mezunu gençten birisi işsiz. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, üniversiteden mezun olan on binlerce gencin iş bulamadığı gibi, öğrenimlerini sürdürebilmek için aldıkları krediyi de ödeyemediğine dikkat çekerek, konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

Buna göre,

2013’te 674 bin 73 öğrenciye 2 milyar 279 milyon lira,

2014’te 875 bin 853 öğrenciye 2 milyar 984 milyon lira,

2015’te 1 milyon 19 bin 458 öğrenciye 3 milyar 758 milyon lira,

2016’da 1 milyon 150 bin 693 öğrenciye 5 milyar 593 milyon lira,

2017’de 1 milyon 190 bin 856 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

2018’de 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye 5 milyar 936 milyon lira,

İçinde bulunduğumuz 2019’da şimdiye kadar 1 milyon 186 bin 674 öğrenciye 614 milyon lira ödeme yapıldı.

2009-2019 arasında toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon 682 bin lira tutarında öğrenim kredisi ödemesi yapıldı.

Üniversite Mezunlarını Sevindirecek Kanun Teklifi Mecliste

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ertelenmesi için kanun teklifi verdi.

Türkiye’de artık her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “İş bulamayan üniversite öğrencisinin eğitim döneminde aldığı borçlanmanın ödeme tarihi geliyor. Üniversite bitirmiş ama işsiz öğrencinin borcunu ailesi ödemek zorunda kalıyor. Ciddi mağduriyetler var. Vermiş olduğumuz bu Kanun Teklifi Türkiye'de, üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerimizin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesini sağlayacaktır” dedi.

“HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençlerimizin artık hayata borçla başladığını ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, “2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26,1'e yükselmiş ve Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz, 2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4'e yükselmiş. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre büyük değişim gösteriyor. İş arayan kadar umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler var. Bu arada KYK’ya borç ödeme zamanı gelince ailelerin sorunları da artıyor” dedi.

“HER DÖRT İŞSİZDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iki gün önce açıkladığı Mart 2019 dönemi işgücü istatistiklerinden arındırılmış verilerle aylık seyre bakıldığında işsiz sayısındaki artışın bir milyon 309 bin olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl Mart ayında 3 milyon 178 bin olan işsiz sayısı bu yılın Mart ayında 4 milyon 487 bine yükselmiş. İşsiz sayısındaki artış yüzde 41.2 olarak hesaplanmış. On bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişiye ulaşmış. Yani Türkiye'deki her dört işsizden biri üniversite mezunu. Bir de bu işsizlerimize KYK borcu yüklemeyelim” dedi.

GÜRER’DEN HÜKUMETE ÇAĞRI

TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi ile Türkiye'de üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesinin amaçlandığını ifade eden Gürer, hükumete bu konuda acil harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Okulunu bitiren çok sayıda mezun, bizleri arayıp bu bağlamda çözüm üretilmesini istemektedir. KYK borçları için, iş bulmadan ödeme olmamasını talep etmektedir. Bu kanun bu sorunu çözecektir” dedi..

Erdoğan'dan KYK Borcu Açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir programda gündem hakkında açıklamada bulundu ve orada KYK borçlarına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "KYK borçlarında af veya indirimi söz konusu mu?" sorusuna verdiği yanıtta ise;

"Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi.

Bay Kemal gibi cevap verirsek 'Sildim gittim.' der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım.” dedi.

“Bir defa kredide iş bulduğunuz zaman faiz yok, bu borcunuzu ödemeye başlıyorsunuz, taksitleri de çok çok düşük.

Biz geldik, harçları kaldırdık mı? Kaldırdık. Bizden önce vardı ama bu burs olduğu zaman ödeme yok ama kredide ödeme var.

Bunu da sigortalı bir işe girdiğin andan itibaren taksitli olarak faizsiz olarak ödüyorsun.

Bunu da artık devlete çok görmeyelim ve bu da sizi rahatsız edecek bir ödeme planı değil.

'Bana devletim okuma imkanı sağladı, ben de okudum, mezun oldum, onun kredisiyle okudum, sonra da paramı sigortalı olduktan sonra taksit taksit ödedim.'

Bunun huzuru içinde hayata atılmak çok da isabetli olur diye düşünüyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre KYK borçları hakkında çalışma yapılmadığı görülüyor.