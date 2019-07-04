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KYK Borçlarının Silinmesi ile İlgili Flaş Gelişme!

CHP'nin öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

KYK Borçlarının Silinmesi ile İlgili Flaş Gelişme!

CHP'nin öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan kredi borçlarının ödemesinin kolaylaştırılması için verdiği araştırma önergesi, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:22
KYK Borçlarının Silinmesi ile İlgili Flaş Gelişme!

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ye olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

CHP'li Aydın'ın önergesine İYİ Parti de destek verdi ancak önerge AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Aydın Twitter hesabından "KYK borçlarının yükü altında ezilen gençlerimizin borçlarını ödemesinin kolaylaştırılması için verdiğim araştırma önergesi üzerine yaptığım konuşma. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğim" dedi ve Meclis'deki konuşmasının videosunu paylaştı.

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Stajyer 1 saat önce

Bize iş versinler yeter. Paşa paşa öderiz takdir onların.

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