KYK Borçlarında Flaş Gelişme! Teklif Meclise sunuldu!

KYK KREDİ BORCU SON DAKİKA SİLİNDİ Mİ?

KYK borçlarına af gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. KYK kredileri üniversite öğrencilerine düzenli olarak yatırılıyor. Okul bittikten sonra iş hayatına giren kişiler KYK kredi borcunu ödemeye başlıyor. Peki, KYK kredi borcu son durum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisine Kredi ve Yurtlar Müesseseyi KYK kredi borçlarının silinmesine ait yasa önerisi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. İşte, KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı!

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Başlığı ile Yavuz Ağıralioğlu tarafından meclise sunulan teklifin kısaca amacı ise şu şekilde; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır." Öğrenim gördükleri zaman diliminde Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alanlar borçların silinip silinmeyeceği konusunda önümüzdeki günlerde mecliste alınacak kararla birlikte netliğe kavuşacak.

KYK BORCUNU ERTELEMEK MÜMKÜN MÜ?

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam edilmesi gerekiyor.

KYK BORÇLARI SON DURUM

Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkat çekildi.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için soru önergesi verildi.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

PEKİ HANGİ KYK BORÇLARI SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir.

Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

Bundan sonraki süreçte ise öğrencilere kredi değil sadece burs verilmesi beklenmektedir. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BORÇLARI NEREDEN ÖDENİR?

Borçlar önce kurumun resmi internet sitesi içerisinde bulunan bağlantı üzerinden ödenmektedir. Ödenmeyen borçlar bir süre sonra vergi dairesine aktarılır. Vergi dairesinin internet sitesinin olması vatandaşların işini kolaylaştırmaktadır.

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır.

İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri yada mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

KYK KREDİ BORÇLARI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontu tarihidir.

Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.

Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

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