Kyk borçları siliniyor mu?

Üniversiteden mezun olunduğu andan itibaren insanların kafasını en çok meşgul eden sorulardan bir tanesi şüphesiz KYK borçlarıdır.

Birçok kişi ödemeleri zamanında yapamaz ve borçları yapılandırmaya ve hatta bazen icra ile tahsile kadar gider. Son günlerde özellikle sosyal medyada oldukça yoğun biçimde tartışılmaya başlayan KYK borçlarının silinip silinmeyeceği tartışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu!

Recep Tayyip Erdoğan kendisine sorulan bir soruya ‘Ben 82 milyonun burada hakkı olan bir parayı korumak adına söylemek durumundayım. Kredide iş bulduğunuz anda ödemelerde faiz yok. Devlet zaten gereken kolaylığı gösteriyor. Bunu da devlete çok görmemek lazım.’ Diyerek KYK borçlarının silinmeyeceğini duyurdu.

Bu haberle birlikte son günlerin büyük tartışma konusu borcu olanlar için tatsız bir şekilde neticelenmiş oldu.