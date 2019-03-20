Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kyk borçları siliniyor mu?

Kyk borçları siliniyor mu? Yerel seçimler öncesi cumhurbaşkanı’ndan son dakika açıklaması!

Kyk borçları siliniyor mu?

Kyk borçları siliniyor mu? Yerel seçimler öncesi cumhurbaşkanı’ndan son dakika açıklaması!

20 Mart 2019 Çarşamba 12:27
Kyk borçları siliniyor mu?

Üniversiteden mezun olunduğu andan itibaren insanların kafasını en çok meşgul eden sorulardan bir tanesi şüphesiz KYK borçlarıdır.

Birçok kişi ödemeleri zamanında yapamaz ve borçları yapılandırmaya ve hatta bazen icra ile tahsile kadar gider. Son günlerde özellikle sosyal medyada oldukça yoğun biçimde tartışılmaya başlayan KYK borçlarının silinip silinmeyeceği tartışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu!

Recep Tayyip Erdoğan kendisine sorulan bir soruya ‘Ben 82 milyonun burada hakkı olan bir parayı korumak adına söylemek durumundayım. Kredide iş bulduğunuz anda ödemelerde faiz yok. Devlet zaten gereken kolaylığı gösteriyor. Bunu da devlete çok görmemek lazım.’ Diyerek KYK borçlarının silinmeyeceğini duyurdu.

Bu haberle birlikte son günlerin büyük tartışma konusu borcu olanlar için tatsız bir şekilde neticelenmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
kyk borçları siliniyor mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı 15 Bin İKM, Katip ve Mübaşir Alımı !
Adalet Bakanlığı 15 Bin İKM, Katip ve Mübaşir Alımı !
Devlet memurluğu bir hayal mi?
Devlet memurluğu bir hayal mi?
Devlet Memurlarının Sorunları
Devlet Memurlarının Sorunları

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim