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KYK Borçları Hakkında Yeni Gelişme! Yeniden Mecliste! Komisyona Kabul Edildi!

KYK borçları son zamanlarda gençlerin kabusu haline geldi. İşsizlik ile boğuşan gençler bir yandan da KYK kredi borçlarını ödemekle mücadele ediyor. KYK Kredi Borçlarının af edilmesi, borçların silinmesi veya en azından faizlerinin af kapsamına alınması ile ilgili birçok milletvekili kanun teklifleri hazırlıyor ve TBMM'ne sunuyor. Bir çoğu daha komisyona gitmeden reddediliyor. Ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı ve HDP'li Muazzez Orhan'ın KYK Borçları ile ilgili hazırladığı kanun teklifi Plan ve bütçe komisyonu tarafından kabul edildi.

KYK Borçları Hakkında Yeni Gelişme! Yeniden Mecliste! Komisyona Kabul Edildi!

KYK borçları son zamanlarda gençlerin kabusu haline geldi. İşsizlik ile boğuşan gençler bir yandan da KYK kredi borçlarını ödemekle mücadele ediyor. KYK Kredi Borçlarının af edilmesi, borçların silinmesi veya en azından faizlerinin af kapsamına alınması ile ilgili birçok milletvekili kanun teklifleri hazırlıyor ve TBMM'ne sunuyor. Bir çoğu daha komisyona gitmeden reddediliyor. Ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı ve HDP'li Muazzez Orhan'ın KYK Borçları ile ilgili hazırladığı kanun teklifi Plan ve bütçe komisyonu tarafından kabul edildi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:09
KYK Borçları Hakkında Yeni Gelişme! Yeniden Mecliste! Komisyona Kabul Edildi!

KYK borçları son zamanlarda gençlerin kabusu haline geldi. İşsizlik ile boğuşan gençler bir yandan da KYK kredi borçlarını ödemekle mücadele ediyor. KYK Kredi Borçlarının af edilmesi, borçların silinmesi veya en azından faizlerinin af kapsamına alınması ile ilgili birçok milletvekili kanun teklifleri hazırlıyor ve TBMM'ne sunuyor. Bir çoğu daha komisyona gitmeden reddediliyor. Ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı ve HDP'li Muazzez Orhan'ın KYK Borçları ile ilgili hazırladığı kanun teklifi Plan ve bütçe komisyonu tarafından kabul edildi.

Kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesi halinde öğrencilere verilen kredilerden herhangi bir şekilde faiz alınmaması, geri ödemenin öğrenim boyunca yapılan toplam ana miktar üzerinden yapılması ve eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlaması sağlanacak.

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