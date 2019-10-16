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Kuzu'nun düğün sahiplerine 'terör' sözü 'eleştiri' sayıldı

Batman’daki bir düğünün sahiplerini 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlayan Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kuzu'nun düğün sahiplerine 'terör' sözü 'eleştiri' sayıldı

Batman’daki bir düğünün sahiplerini 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlayan Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu hakkında takipsizlik kararı verildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
Kuzu'nun düğün sahiplerine 'terör' sözü 'eleştiri' sayıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte Ağustos 2019’da CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeni Cihan Yaşar’ın düğüne katılmıştı.

Kuzu, “İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor” demiş, ardından özür dilemişti. CHP’nin kurultay delegesi Cihan Yaşar, Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

'AĞIR ELEŞTİRİ SAYILDI'

İstanbul başsavcılığı, 4 Eylül tarihli şikayeti karara bağladı. Savcılık, Kuzu hakkında dava açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

​Yaşar’ın Twitter hesabından paylaştığı kararda, ifade özgürlüğünün ‘kırıcı, şok edici ve rahatsız edici’ sözler için de geçerli olduğu belirtilerek ‘Kuzu’nun sözlerinin, bütün halinde değerlendirildiğinde ağır eleştiri kapsamında kaldığı’ belirtildi,

Yaşar, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.10.2019 15:49
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