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Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Suriye harekatına destek

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Suriye harekatına destek

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı harekata iliştin, "Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır" dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 06:50
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar'dan Suriye harekatına destek

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Tatar, "Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye'mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye'mizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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kuzey kıbrıs başbakanı tatar dan suriye harekatına destek
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