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Kuzey Irak Şehitlerimizin İsimleri Belli Oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır oldukları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun devam ettiği bölgede öldürülen terörist sayısının 12'ye ulaştığı belirtildi.

Kuzey Irak Şehitlerimizin İsimleri Belli Oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır oldukları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun devam ettiği bölgede öldürülen terörist sayısının 12'ye ulaştığı belirtildi.

17 Mart 2019 Pazar 13:35
Kuzey Irak Şehitlerimizin İsimleri Belli Oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce  Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen  operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır oldukları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun devam ettiği bölgede öldürülen terörist sayısının 12'ye ulaştığı belirtildi.
 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında şehit düşen iki askerin isimleri belli oldu. 8 askerin de yaralandığı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehit düştükleri öğrenildi.

 GÜMÜŞHANE'YE ATEŞ DÜŞTÜ 

DHA'da yer alan habere göre Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı. Acı haberle, Kürtün ilçesi Günyüzü Köyü'ndeki Temel Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu, Kürtün ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtidi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT BABASI: YÜREĞİM YANIYOR

Oğlunun 24 Şubat'ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, "Jandarmaların geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber ben de askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana 'Ben asker olacağım' dedi. Bende 'hayırlı olsun' demiştim" dedi.

 "HAİNLER SEVİNMESİN!"

Şehidin ağabeyi Önder Temel de, "Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Veren de Allah, alan da Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin" açıklamasında bulundu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Yapılan Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.03.2019 13:56
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