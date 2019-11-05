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Kuveyt Türk ve KT Bank AG’ye IRBA’da 5 dalda ödül

Kuveyt Türk ve Almanya merkezli iştiraki KT Bank AG, uluslararası alanda aldıkları ödüllere yenilerini ekledi. Cambridge IFA tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen IRBA’da Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” ve “Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası” ödüllerine layık görüldü. KT Bank AG’ye ise “Avrupa’nın En İyi Gelişen İslami Bankası” dâhil olmak üzere üç farklı kategoride ödül takdim edildi.

Kuveyt Türk ve KT Bank AG’ye IRBA’da 5 dalda ödül

Kuveyt Türk ve Almanya merkezli iştiraki KT Bank AG, uluslararası alanda aldıkları ödüllere yenilerini ekledi. Cambridge IFA tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen IRBA’da Kuveyt Türk, “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” ve “Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası” ödüllerine layık görüldü. KT Bank AG’ye ise “Avrupa’nın En İyi Gelişen İslami Bankası” dâhil olmak üzere üç farklı kategoride ödül takdim edildi.

05 Kasım 2019 Salı 12:11
Kuveyt Türk ve KT Bank AG’ye IRBA’da 5 dalda ödül

Türkiye’nin öncü finansal kuruluşu Kuveyt Türk ve Almanya merkezli olarak yurt dışında faaliyet gösteren iştiraki KT Bank AG, IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards) 5 kategoride ödüle layık görüldü. Cambridge IFA tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen IRBA, 4 Kasım 2019’da Umman’ın başkenti Muskat’ta gerçekleştirildi. IRBA’da, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası” seçilen Kuveyt Türk aynı zamanda, “Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası ödülüne de layık görüldü. KT Bank AG’ye ise “Avrupa’nın En İyi Gelişen İslami Bankası”, “Avrupa’nın En Yenilikçi İslami Bankası” ve “IRBA Mükemmellik Ödülü” olmak üzere toplam üç kategoride ödül verildi. Kuveyt Türk ve KT Bank AG adına ödüller Kuveyt Türk Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır’a takdim edildi.

“Sektör genelinde ilklere imza atmaya devam edeceğiz”

IRBA’da takdim edilen ödüllerle ilgili bir değerlendirme yapan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sektörümüzün en prestijli ödüllerinden birini ikinci kez almayı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle son on yıldır teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle sadece katılım finans alanında değil tüm finans sektöründe pek çok ilke imza attık. Bu çalışmalarımızla uluslararası alanda en yenilikçi finansal kuruluş seçilmemiz, altı bine yakın çalışanımız için önemli bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

“Avrupa’da katılım finans modelinin büyümesine öncülük ediyoruz”

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015’te Almanya’da kurulan KT Bank AG’nin aradan geçen 4 yılda çok önemli başarılara imza altığını kaydeden Ufuk Uyan, “Katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren Avrupa’nın tam teşekküllü ilk finans kuruluşu olan KT Bank AG, yalnızca Almanya’da değil, Avrupa Birliği, Türkiye ve GCC Bölgesi’ni kapsayan geniş bir alanda hizmet veriyor. Bir yandan finansal anlamda büyüyen kuruluşumuz diğer yandan Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin katkısıyla dijital dönüşüm yolculuğuna hızla devam ediyor. Kuveyt Türk ile Türkiye’de, KT Bank AG ile de Avrupa’da en yenilikçi finans kuruluşu seçilmemiz de bunun önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte en iyi gelişen finans kuruluşu ve mükemmellik ödülü almamız da henüz 2015 yılında faaliyetlerine başlayan kuruşumuzun ne denli doğru bir stratejiyle ilerlediğini kanıtlamaktadır” ifadesini kullandı.

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kuveyt türk kt bank ag ye ırba da dalda ödül
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