Kuveyt 20 Bin TL Maaşla Hastaneye Lise Mezunu Türk Personel Alıyor!

Kuveyt faaliyet gösteren Al Surra Hospital isimli hastane bünyesinde Türk uyruklu personel çalıştıracağını açıkladı. Türk personel alımı için ilan yayınlanan ilanda Sağlık kadrolarına alım yapılacağı belirtildi. Yapılacak personel alımlarına ilişkin ilan detayları da paylaşan ilgili kurumun ilanında yer alan başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımız için paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Kuveyt sınırları içerisinde inşaa edilen ve 15 Aralık 2019 tarihinde hasta kabulüne başlayacak olan ve Kuveyt için son derece önem arz eden hastanede Türk personel çalıştırılacağı açıklandı.

Birçok sağlık pozisyonunda ihtiyaç duyulan prsonel eksikliğinin giderilmesi için yayınlanan ilanda mesleki özelliklerin bulundurulması şartını yer alıyor.

Yayınlanan ilana başvuru yapmak için en az lise mezunu olmakla birlikte önlisans ve lisans mezunu adaylar için de başvurulabilecek pozisyonlar bulunuyor.

ALIM YAPILACAK PERSONEL SAYISI VE KADROLAR

Alım yapılacak kadrolar 3 grupta kategorize edildi. Buna göre 1. grup kadrolar şöyle;

650 Hemşire

45 Anestezi Teknikeri

45 Ameliyathane Teknikeri

30 Laboratuvar Teknikeri,

30 Radyoloji Teknikeri

25 Ebe

20 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

40 Diyaliz Hemşiresi

2. Grup Kadrolar için şöyle;

150 Bilgi İşlem Personeli

7 Saç Ekim Uzmanı

9 Perfüzyonist

31 Fizyoterapist

10 Patoloji Teknikeri

65 Acil Tıp Teknisyeni

65 Paramedik Personel

10 Biyolog

10 Odyometri

5 Diş Protez Teknikeri

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşından büyük olmak,

İlanlarda belirtilen öğrenim düzeylerinde mezun olmuş olmak,

Mezuniyet durumunu belgelendirmek,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik görevini tamamlamış olmak veya muaf olmak veya en az 1 (bir) yıl ertelemiş olmak,

Aktif göreve başlamadan verilecek olan hızlandırılmış dil kursuna (adayın hastanemiz bünyesinde işe başlayışı yapıldıktan sona hızlandırılmış dil eğitimi ve hastane oryantasyon eğitimi Kuveyt de başlayacaktır) katılım için bir engeli olamamak,

24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru yapmak isteyen adaylar 27 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 14 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için hastanenin remi internet sitesi üzerinden yayın yapan kariyer sayfasında yer alan başvuru formu doldurulacaktır.

Başvurular yalnızca internetten yapılacak olup posta veya başka bir yol ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hastane tarafından yayınlanan ilanın detaylarında adaylar için ''Olumlu ve olumsuz geri dönüşler e posta yolu ile yapılacağı için LÜTFEN GEÇERLİ BİR E POSTA ADRESİ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ. Geri dönüşler career@alsurrahospital.com adresinden gerçekleştirilecektir, başka bir e posta adresinden gelen mesajları dikkate almayınız'' ifadelerine yer verildi.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK

İşe başlama işlemleri tamamlanan personel için maaşlarda ayrıca belirtildi.

Yardımcı sağlık personeli maaşları, bütün vergi ve diğer kesintilerden sonra (NET ), asgari 950 KWD (3150 USD) 'dan başlayacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynaklar; alsurrahospital