Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96030
ALTIN
289.216
DOLAR
5.8263
STERLIN
7.1718
EURO
6.4604
KYK Borçları Siliniyor mu? Meclisten Ne Zaman Çıkacak? KYK Geri Ödeme Nasıl Yapılır?
TOKİ'den 13 Bin TL Peşinatla Konut!
PTT KPSS'siz Personel Alım Şartları Belli Oldu! Hangi Bölümlere Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 17 Bin 689 Memur Alacak! Alımlar Ne Zaman Yapılacak?
Vasıflı-Vasıfsız 50 Bin Kişi Alınacak! İlanlar Yayınlandı!

Kuveyt 20 Bin TL Maaşla Hastaneye Lise Mezunu Türk Personel Alıyor!

Kuveyt faaliyet gösteren Al Surra Hospital isimli hastane bünyesinde Türk uyruklu personel çalıştıracağını açıkladı. Türk personel alımı için ilan yayınlanan ilanda Sağlık kadrolarına alım yapılacağı belirtildi. Yapılacak personel alımlarına ilişkin ilan detayları da paylaşan ilgili kurumun ilanında yer alan başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımız için paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Kuveyt 20 Bin TL Maaşla Hastaneye Lise Mezunu Türk Personel Alıyor!

Kuveyt faaliyet gösteren Al Surra Hospital isimli hastane bünyesinde Türk uyruklu personel çalıştıracağını açıkladı. Türk personel alımı için ilan yayınlanan ilanda Sağlık kadrolarına alım yapılacağı belirtildi. Yapılacak personel alımlarına ilişkin ilan detayları da paylaşan ilgili kurumun ilanında yer alan başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımız için paylaşıyoruz. İşte detaylar...

27 Ağustos 2019 Salı 20:12
Kuveyt 20 Bin TL Maaşla Hastaneye Lise Mezunu Türk Personel Alıyor!

Kuveyt faaliyet gösteren Al Surra Hospital isimli hastane bünyesinde Türk uyruklu personel çalıştıracağını açıkladı. Türk personel alımı için ilan yayınlanan ilanda Sağlık kadrolarına alım yapılacağı belirtildi.  Yapılacak personel alımlarına ilişkin ilan detayları da paylaşan ilgili kurumun ilanında yer alan başvuru şartlarını haberimizin devamında okurlarımız için paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Kuveyt sınırları içerisinde inşaa edilen ve 15 Aralık 2019 tarihinde hasta kabulüne başlayacak olan ve Kuveyt için son derece önem arz eden hastanede Türk personel çalıştırılacağı açıklandı.

Birçok sağlık pozisyonunda ihtiyaç duyulan prsonel eksikliğinin giderilmesi için yayınlanan ilanda mesleki özelliklerin bulundurulması şartını yer alıyor.

Yayınlanan ilana başvuru yapmak için en az lise mezunu olmakla birlikte önlisans ve lisans mezunu adaylar için de başvurulabilecek pozisyonlar bulunuyor.

ALIM YAPILACAK PERSONEL SAYISI VE KADROLAR

Alım yapılacak kadrolar 3 grupta kategorize edildi. Buna göre 1. grup kadrolar şöyle;

  • 650 Hemşire
  • 45 Anestezi Teknikeri
  • 45 Ameliyathane Teknikeri
  • 30 Laboratuvar Teknikeri,
  • 30 Radyoloji Teknikeri
  • 25 Ebe
  • 20 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
  • 40 Diyaliz Hemşiresi

2. Grup Kadrolar için şöyle;

  • 150 Bilgi İşlem Personeli
  • 7 Saç Ekim Uzmanı
  • 9 Perfüzyonist
  • 31 Fizyoterapist
  • 10 Patoloji Teknikeri
  • 65 Acil Tıp Teknisyeni 
  • 65 Paramedik Personel
  • 10 Biyolog
  • 10 Odyometri
  • 5 Diş Protez Teknikeri

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşından büyük olmak,

İlanlarda belirtilen öğrenim düzeylerinde mezun olmuş olmak,

Mezuniyet durumunu belgelendirmek,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik görevini tamamlamış olmak veya muaf olmak veya en az 1 (bir) yıl ertelemiş olmak,

Aktif göreve başlamadan verilecek olan hızlandırılmış dil kursuna (adayın hastanemiz bünyesinde işe başlayışı yapıldıktan sona hızlandırılmış dil eğitimi ve hastane oryantasyon eğitimi Kuveyt de başlayacaktır) katılım için bir engeli olamamak, 

24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması,

BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru yapmak isteyen adaylar 27 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 14 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için hastanenin remi internet sitesi üzerinden yayın yapan kariyer sayfasında yer alan başvuru formu doldurulacaktır.

Başvurular yalnızca internetten yapılacak olup posta veya başka bir yol ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hastane tarafından yayınlanan ilanın detaylarında adaylar için ''Olumlu ve olumsuz geri dönüşler e posta yolu ile yapılacağı için LÜTFEN GEÇERLİ BİR E POSTA ADRESİ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ. Geri dönüşler career@alsurrahospital.com adresinden gerçekleştirilecektir, başka bir e posta adresinden gelen mesajları dikkate almayınız'' ifadelerine yer verildi.

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK

İşe başlama işlemleri tamamlanan personel için maaşlarda ayrıca belirtildi.

Yardımcı sağlık personeli maaşları, bütün vergi ve diğer kesintilerden sonra (NET ), asgari 950 KWD (3150 USD) 'dan başlayacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynaklar; alsurrahospital

Anahtar Kelimeler:
kuveyt bin tl maaşla hastaneye lise mezunu türk personel alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz
Yüz nakli olmak isteyen Leyla'nın doktoru: Uyumlu donörü bekliyoruz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim