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Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
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Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:13
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Mekke-i Mükkerreme şehrinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bircan, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi. Remzi Bircan, vefatların kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Bircan, hacı adaylarına mihmandarlık yapacak 4 bine yakın din görevlisi, sağlık görevlisi, tercüman ve çeşitli alanlarda görevlilerin de eğitimini tamamladıktan sonra Mekke ve Medine’ye intikallerini başlattıklarını dile getirdi. Bircan, Türkiye nüfusunun artmasından dolayı 2020 yılında hacı adayı sayısını 3 bin kişi arttırmak için Suudi Arabistan makamlarıyla görüştüklerini açıkladı.

Türkiye’de uzun yıllardır hac için sırada bekleyen vatandaşların sıkıntılarına değinen Bircan, “Türkiye’de hac için ön kaydını yaptıran yaklaşık 2 milyon 130 bin vatandaşımız şu an bekliyor. Suudi Arabistan’da Arafat ve Müzdelife’de mekânlar çok dar, fiziki şartların yetersizliği her ülke için bazen bu istenilen sayının getirilmesini engelliyor, hacı adayları belli bir kota çerçevesinde getiriliyor” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 04.08.2019 20:22
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kutsal topraklarda türk hayatını kaybetti
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