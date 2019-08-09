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Kurban Bayraminda Uzmanlardan Maden Suyu Tavsiyesi

Bayramın gelmesiyle birlikte et tüketiminde yaşanan artış mide sorunlarına neden oluyor. Bayramlarda düzensiz beslenme ve kalori alımında yaşanan artış için sıvı tüketimi oldukça önemli. Bu nedenle Diyetisyen Cemre Terzi, vücut dengesini koruyabilmek ve hazımsızlığın önüne geçmek için günde en az 2 şişe maden suyu tüketimini öneriyor.

Kurban Bayraminda Uzmanlardan Maden Suyu Tavsiyesi

Bayramın gelmesiyle birlikte et tüketiminde yaşanan artış mide sorunlarına neden oluyor. Bayramlarda düzensiz beslenme ve kalori alımında yaşanan artış için sıvı tüketimi oldukça önemli. Bu nedenle Diyetisyen Cemre Terzi, vücut dengesini koruyabilmek ve hazımsızlığın önüne geçmek için günde en az 2 şişe maden suyu tüketimini öneriyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:32
Kurban Bayraminda Uzmanlardan Maden Suyu Tavsiyesi

Bu nedenle Diyetisyen Cemre Terzi, vücut dengesini koruyabilmek ve hazımsızlığın önüne geçmek için günde en az 2 şişe maden suyu tüketimini öneriyor.

BAYRAM ÖNCESİ METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN

Özellikle bayramın yaz aylarına denk gelmesinden dolayı sıvı tüketimi her zamankinden fazla önem taşıyor. Terzi, sıvı tüketimini arttırmak için ise su tüketiminin yanında vücudun hem mineral dengesini korumak hem de gün içerisinde sıvı miktarı ile birlikte kaybedilen mineralleri geri kazanmak için maden suyu tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

SIVI KAYBI İÇİN MADEN SUYU OLDUKÇA ÖNEMLİ

Bayramın gelmesiyle beraber şerbetli, hamurlu tatlılar ve et ürünleri oldukça fazla tüketiliyor. Diyetisyen Cemre Terzi, “Hem vücudumuz için gerekli olan magnezyum, kalsiyum gibi minerallerin sağlanması hem de metabolizma, sindirim, bağırsak sistemleri üzerindeki olumlu ve sağlıklı etkileri nedeniyle maden suyu içilmesi oldukça önemli. Gün içerisinde tüketilen kırmızı et ve tatlı tüketiminin kontrol altında tutulması ve vücut dengesinin korunabilmesi için sade veya aromalı maden suyu içilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Maden suyu tüketiminin oldukça önemli olduğunu ifade eden Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, “ Özellikle yaz aylarında maden suyu tüketiminin önemi her geçen gün artıyor. Vücutta yaşanan vitamin ve mineral kayıplarını ortadan kaldırmak için maden suyu tüketimi çok önemli” diye konuştu.

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kurban bayraminda uzmanlardan maden suyu tavsiyesi
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