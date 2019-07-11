Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?

Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak. Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi.

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLMUŞTU

3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları açıklanmıştı.

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